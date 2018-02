PÅ PLASS I VINTERKULDA: Noah Cyrus gjør seg klar for å opptre i Oslo Konserthus søndag. Foto: MichaelBenjaminPhoto

Noah Cyrus er i landet: - Norge er et av popmusikkens hjemland

Publisert: 24.02.18 19:02

MUSIKK 2018-02-24T18:02:43Z

Miley Cyrus’ lillesøster skal opptre sammen med bergensartisten Alan Walker under den norske Spellemannprisutdelingen.

Artisten avslører selv på instagram at hun er på vei til Norge. Sammen med Walker har hun laget hiten «All Falls Down», og sammen skal de to opptre under Spellemannshowet fra Oslo Konserthus i morgen.

Hun kjenner litt til den norske musikkbransjen, gjennom to store navn.

– Jeg vil ikke si jeg er veldig kjent med undergrunnsdelen av norsk musikk, men jeg elsker Alan Walker og Matoma, og så er jeg selvsagt en stor fan av Kygo, sier hun til VG.

– Kygo snakket jeg om å samarbeide med før jeg egentlig hadde startet å lage musikk. Og selvsagt, Norge er et av popmusikkens hjemland, sier hun.

Hun har vært i Norge tidligere, for noen måneder siden da singelen «Make me cry» kom ut.

– Det er veldig kaldt, men godt å være tilbake. Sangen jeg lanserte sist gang gikk inn på topp 10, det var utrolig kult.

Neste uke legger Cyrus ut på turné med bergenseren Alan Walker, noe hun gleder seg storligen til.

– Jeg gleder meg til å opptre i en haug nye byer jeg aldri har vært i. Alan og jeg har det alltid gøy sammen, både på scenen og utenfor, så det kommer til å bli en artig tur, avslutter popstjernen, datter av countrystjernen Billy Ray Cyrus og lillesøster til Miley Cyrus.

Alan Walker er ikke kun til stede for å opptre under Spellemann. Han er også nominert i klassen Årets låt for hiten sin, «Alone».