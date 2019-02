GLANSPERIODE: Linda Ronstadt på Grammy Awards i Los Angeles i 1984. Foto: ASSOCIATED PRESS

Country-legenden Linda Ronstadt røper: Har mistet sangstemmen

Den amerikanske artisten (72) har solgt over 100 millioner album, men nå synger hun ikke engang i dusjen.

Linda Ronstadt, kjent for klassikere som «You’re No Good», «Blue Bayou», «Tracks Of My tears» og «When Will I Be Loved», forteller i et intervju med «Sunday Morning» på CBS, at helseproblemene nå har tatt fullstendig knekken på stemmen hennes.

Stjernen, som i 2013 innviet offentligheten i at hun er rammet av Parkinsons, sier at de første stemmeproblemene oppsto for nesten 20 år siden.

– Jeg merket at så fort jeg begynte å synge, stoppet stemmen liksom opp. Det føltes som en slags krampe. Da jeg sa til folk at jeg trodde det var noe feil, fikk jeg bare til svar at jeg var perfeksjonist. Men jeg sto på mitt, for jeg visste at noe ikke var som det skulle, sier Ronstadt – som kan skilte med hele 11 Grammy-trofeer.

Hun legger til at Parkinsons er en sakte-angripende sykdom, og at det derfor tok lang til før hun fikk en diagnose.

VETERAN: Linda Ronstadt, her avbildet i 2013. Foto: Amy Sussman / Invision

I 2009 sluttet Ronstadt å opptre live, fordi hun følte at publikum fortjente bedre enn en artist som ikke kunne yte sitt beste.

– I stedet for å synge, endte det med at jeg ropte. Og det ville jeg ikke at folk skulle betale for. Jeg hørte det selv. Da var det ikke gøy lenger, sier hun i TV-intervjuet.

I dag synger Ronstadt ikke engang for seg selv i dusjen. Det kommer rett og slett ingen lyd.

– Men jeg synger inne i hodet mitt hele tiden, sier superstjernen, også kjent for samarbeidet med Dolly Parton (73) og Emmylou Harris (71) i gruppa The Trio.

COUNTRY-TRIO: (F.v.) Linda Ronstadt, Emmylou Harris og Dolly Parton i Los Angeles i 1987. Foto: AP

Ronstadt sier hun ikke klarer å gi opp håpet om at hun en dag skal kunne synge igjen.

– I årevis har det vært snakk om behandlingsmetoder som kan hjelpe. Likevel prøver jeg å være realistisk. Jeg mener, jeg er 72 år. Vi skal alle dø en gang. Det sies at mennesker dør med Parkinson, og ikke av Parkinson. Men et eller annet skal jeg dø av. Jeg har sett andre gå bort, så døden skremmer meg ikke. Smerte er jeg redd for, men ikke døden i seg selv.

Ronstadt, som aldri har vært gift, men har to adoptivbarn, bor i San Francisco.

Mer enn ti millioner personer på verdensbasis lider av den hyppig forekommende hjernesykdommen, hvorav cirka 6000 av disse er nordmenn. De som rammes har en sviktende biologisk mekanisme i hjernen, som gjør at de ikke blir beskyttet mot aldringsrelaterte skader på mitokondrienes arvestoff.

