ÅPNER OPP: Beyonce and Jay Z på en MET-galla i mai 2015. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Jay-Z snakker ut om ekteskapsproblemene: – Vi kjempet for kjærligheten

Publisert: 28.01.18 19:00

MUSIKK 2018-01-28T18:00:52Z

Rapperen har tidligere innrømmet utroskap, og snakker nå om at han valgte å endre adferden sin fordi han og Beyoncé er sjelevenner.

Det var på «Van Jones Show» på CNN lørdag kveld at Jay-Z ble spurt hva det var som gjorde at han kjempet så hardt for å redde ekteskapet med Beyoncé.

– Hun er min sjelevenn, den personen jeg elsker, svarte artisten og fortsatte:

Vi valgte å kjempe for vår kjærlighet og for vår familie, for å gi barna våre et annet utfall. Vi ville bryte sirkelen for svarte menn og kvinner, og få en annen utgang.

På spørsmål om hvilket råd han ville gi menn som har forårsaket smerte i ekteskapet, svarte Jay-Z:

– Den beste unnskyldningen er å endre adferden sin. Så må du også anerkjenne smerten og la den andre personen få lov til å si sitt.

I intervjuet snakker artisten og Van Jones om hvordan det Grammy-nominertet albumet «4:44» uttrykker frihet for par som har opplevd motgang.

– Om du ikke forstår kjærligheten eller har redskapene til å komme deg videre, vil du få problemer. Du kan enten ta tak i det, eller vente til det eksploderer på et eller annet tidspunkt, sier artisten.

Han understreker også at han og Beyoncé ikke er et «kjendispar», men to virkelige mennesker som også tilfeldigvis er kjendiser.

Foruten å ha snakket om temaet utroskap på albumet, snakket Jay-Z også om det i et intervju med The New York Times Style Magazine i november. Der snakket han om sin turbulente fortid :

– Du må overleve. Så du går inn i en overlevelsesmodus, og når du gjør det, hva skjer? Da stenger du alle følelser ute, sa han og la til:

– I mitt tilfelle lå det dypt. Og alt mulig skjer da, som utroskap.

Han sa også at han og Beyoncé kunne ha gått fra hverandre, men at de heller valgte å søke hjelp og terapi gjennom musikken.

Han presiserte imidlertid ikke under intervjuet at det var Beyoncé han har vært utro mot, men flere medier har hevdet at det er snakk om henne.

Spekulasjonene om svik og raseri florerte etter at sangerinnen uten forvarsel slapp albumet Lemonade i fjor med låten «Sorry».

Spekulasjonene og ryktene fortsatte etter at Jay-Z selv lanserte musikkalbumet 4:44 , der han åpner med selvransakelse og et oppgjør med fortiden.

Hvorvidt Jay-Z vinner Grammy for albumet, får vi vite natt til mandag norsk tid. Han er nominert til åtte priser totalt.