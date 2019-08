I STØTET: Stemmen er på vei tilbake og pengene ruller inn i hopetall til Ina Wroldsen; jo da, livet smiler for den populære artisten og låtskriveren. Foto: Mattis Sandblad

Millionene ruller inn for Ina Wroldsen

Tidligere i august måtte Ina Wroldsen avlyse Treungenfestivalen da hun mistet stemmen. Regnskapet for selskapet hennes viser at hun har mer enn nok penger på bok til å kjøpe de beste medisinene.

Ferske tall fra Brønnøysundregistrene viser at Stairs Music, der Ina er hovedaksjonær med 80 prosent av aksjene, i 2018 kunne se tilbake på rekordomsetning på 11,7 millioner kroner.

Overskuddet ble solide 7,1 millioner før skatt – nøyaktig to millioner mer enn året i forveien.

De øvrige 20 prosentene i Stairs Music eies av hennes mor, Kristin Wroldsen. Hun sier til VG at hverken hun eller datteren ønsker å kommentere det økonomiske resultatet.

Hun legger imidlertid til at Inas stemme heldigvis «er på tur tilbake og det jobbes iherdig videre».

Mor og datter bevilget seg et tilleggsutbytte på tre millioner kroner i fjor. Samtidig tok Kristin Wroldsen ut lønn på 688.000 i kraft av å være styreleder i selskapet, mens Ina Wroldsen ble lønnet med 750.000 kroner som styremedlem.

Ina Wroldsen har de siste årene jobbet seg tålmodig frem til å bli en av Norges mest ettertraktede låtskrivere og vokalister internasjonalt. Blant hennes samarbeidspartnere finner vi stjernenavn som The Pussycat Dolls, Britney Spears, One Direction, Calvin Harris, Zara Larsson og Clean Bandit, for bare å nevne noen.

Etter en trå start på sin egen solokarriere på starten av 2000-tallet, er hun også i dag en av landets mest ettertraktede artister. Tidligere i år ble hun belønnet med Spellemannpris for 2018 for EP-en «Hex». Hennes nyeste single heter «Forgive Or Forget».

Ina Wroldsens neste opptreden er på Operataket i Oslo den 18. august. På plakaten, foruten Ina, står The September When, Gyllene Tider og Timbuktu & Damn.

Publisert: 14.08.19 kl. 08:21