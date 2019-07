Fiolinist Fionnuala Sherry av «Secret Garden», vinner av den norske MGP-finalen i 1995. Foto: Mattis Sandblad

Fionnuala Sherry behandles for brystkreft

Duoen Secret Garden avlyser alle konserter ut året.

Tirsdag ettermiddag postet duoen et innlegg på sin Facebookside, hvor det står at alle konserter ut året vil bli avlyst, siden vokalist og fiolinist Fionnuala Sherry har blir diagnostisert med brystkreft.

Den irsk-norske duoen Secret Garden består av irske Fionnuala Sherry og norske Rolf Løvland. I 1995 vant gruppen Melodi grand prix for Norge med låten «Nocturne». Nå skulle de på en stor Kina-turné, som altså ble avlyst tirsdag.

– Etter å ha planlagt en omfattende turné i Kina denne høsten, sammen med konserter i Norge, Australia og Korea, for å feire vårt nye album «Storyteller», ble Fionnuala dessverre diagnostisert med brystkreft, står det på Facebook.

Videre i innlegget kan man lese hva Sherry ønsker å si med sine egne ord:

– Selv om det er skummelt å få en slik diagnose, er jeg også veldig takknemlig for at vi hadde registrert og gitt ut vår nye CD. Responsen så langt har vært fantastisk, og jeg er veldig takknemlig for all positivitet og støtte vi har mottatt.

Hun skriver at tiden fremover vil bli utfordrende, men at vissheten om at de skal opptre igjen snart gir henne støtte og oppmuntring til å komme seg gjennom behandlingen.

Ifølge innlegget har hun nå hatt to operasjonsrunder, og startet strålebehandling. Det var hennes leger som rådet henne til å konsentrere seg om helsesituasjonen. Duoen bestemte seg derfor for å avlyse alle konsertplaner inntil videre.

