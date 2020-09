POPDIVA: Ariana Grande, her på Grammy Awards i Los Angeles i januar i år. Foto: Arroyo-OConnor / AFF

Ariana Grande satte svimlende Instagram-rekord

Popstjernen (27) er den første kvinnen i verden til å runde 200 millioner følgere på Instagram.

Amerikanske Ariana Grande satte den gjeve rekorden i helgen.

Blant de første til å applaudere var Grandes duettpartner på «Rain On Me», popveteranen Lady Gaga (34).

«Gratulerer til min venninne Ariana for 200 millioner følgere! Du er en dronning! Bær kronen med rette!», skrev Gaga etter at de begge hadde triumfert under søndagens MTV Video Music Awards, både med opptreden og samling av statuetter.

Gaga har selv 43,4 millioner følgere.

DUETT: Ariana Grande og Lady Gaga på MTV Video Music Awards søndag. Foto: VIACOM / REUTERS

Selv har ikke Grande gjort noe stort nummer av rekorden. Hun har imidlertid takket Lady Gaga for hyllesten og samarbeidet.

«Tusen takk for at jeg fikk være med», skrev hun dagen etter MTV VMA.

27-åringen fortsatte:

«Jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Du var mer enn briljant i kveld. Jeg er så takknemlig for å ha vært en del av dette sammen med deg»:

Ellers går Grandes foreløpig seneste post på Instagram ut på å oppfordre amerikanerne til å stemme ved primærvalgene.

De kjendiskvinnene som puster Grande mest i nakken, er realitystjernen og forretningskvinnen Kylie Jenner (23) og popstjernen Selena Gomez (28), henholdsvis med 193 og 191 millioner følgere på bildedelingstjenesten.

På herresiden var fotballikonet Cristiano Ronaldo (35) den første til å bikke 200 millioners grensen. Det skjedde i januar i år. Han er nå oppe i 237 millioner følgere totalt.

