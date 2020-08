FENGSLET: Adokaten til R.Kelly håper at klienten hans ikke er alvorlig skadet. Dette bildet er tatti forbinfdelse med pågripelsen i 2019. Foto: HO / Chicago Police Department

Advokat: - R Kelly angrepet av medfanger i fengselet

Det opplyser en av artistens advoklater i følge AP. R. Kelly (53) er siktet for blant annet seksuelle overgrep og sitter fengslet i Chigago i påvente av rettssaken mot ham som starter i oktober.

Nå nettopp

Nyhetsbyrået skriver at advokat Steve Greenberg i en twittermelding opplyser at han ble kjent med hendelsen på onsdag. Greenberg opplyser at han har fått motstridende meldinger om omfanget av skadene Kelly skal ha blitt påført.

– Vi har heller ikke fått ytterligere informasjon fra fengselet og har heller ikke vært i kontakt med Kelly. Men det er vårt håp at skadene ikke er alvorlige, skriver Greenberg.

les også 11 nye overgrepsanklager mot R. Kelly

I slutten av mars sendte 53 åringens advokater et brev til påtalemyndigheten i Chicago der de bad at Kelly bør løslates på grunn av corona utbruddet. Ifølge CNN begrunnet Kellys advokater begjæringen om løslatelse slik:

«Hans alder og de flere operasjonene han har gått gjennom, inkludert en nylig operasjon i fengsel, i tillegg til forholdene i fengselet, viser behovet for at han løslates mot kausjon frem til pandemien er over».

Advokatene påpeker at det er vanskelig å få tak i såpe i fengselet, og at mange av de 700 innsatte sitter i små tomannsceller. Anmodningen ble ikke tatt til følge.

Rettssaken mot R Kelly er berammet til 13. oktober.

Publisert: 28.08.20 kl. 08:04

Fra andre aviser