IKON: Whitney Houston, her på en før-Grammy-fest i Beverly Hills i februar 2007. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Whitney Houstons nære venn: – Vi var elskere

Robyn Crawford (56), som var Whitney Houstons bestevenn lenge før hun ble stjerne, forteller nå om forholdet til artisten gjennom mange år.

Det er i en ny bok med tittelen «A Song for You: My Life with Whitney Houston» Crawford forteller sin versjon av tiden med det nå avdøde sangikonet. Ifølge Washington Post var Crawford Whitneys bestevenn, samboer og forlover, og det skal ha gått rykter om forholdet deres gjennom Whitneys karriere.

Crawford har ikke tidligere snakket om forholdet til sangeren, men tar nå bladet fra munnen i flere intervjuer i forbindelse med lanseringen av egen bok. Ifølge Oprah Magazine ble Crawford og Houston venner i 1980 da de var henholdsvis 19 og 17 år gamle. De delte sitt første kyss noen uker senere.

«Vi kunne stole på hverandre med våre hemmeligheter, våre følelser og hvem vi var. Vi var venner. Vi var elskere. Vi var alt for hverandre. Vi forelsket oss ikke, vi var bare. Vi hadde hverandre. Vi var én – det var sånn det føltes.», skriver Crawford i boka ifølge Washington Post.

GIFT: Whitney Houston og Bobby Brown i oktober 1997. Crawford var forlover i bryllupet. Foto: RENE MACURA / AP

De to satte ikke merkelapp på seksualiteten sin:

«Vi snakket aldri om merkelapper, som lesbisk eller homofil. Vi bare levde livene våre og håpet at det kunne fortsette sånn for alltid.»

Etter to år skal Whitney ha satt en stopper for deres fysiske forhold, samtidig som hun fikk en platekontrakt med Arista Records. Crawford forteller at de følte seg presset fordi mennesker visste om deres nære forhold og begynte å stille spørsmål om dem. Hun hevder Houston sa de måtte avslutte den delen av forholdet fordi det ville gjøre reisen deres mye vanskeligere.

FORSIDE: Et bilde av Kindle-utgaven av «A Song for You» som kom tirsdag. Den gis ut av Dutton under Penguin Random House. Foto: Skjermdump fra Amazon

Ifølge henne skrev de ned løftene om å aldri ha fysisk samkvem igjen på sidene i en bibel Houston ga henne, og de sverget å forbli venner uansett hva, og ha fokus på Whitneys karriere. Og gjennom 20 år jobbet Crawford tett med Houston, først som hennes assistent, og deretter som hennes kunstneriske leder. For 19 år siden sluttet hun å jobbe for Whitney, ifølge Crawford på grunn av flere ting som hadde bygget seg opp, blant annet med artistens daværende ektemann Bobby Brown, og fordi hun opplevde at Whitney ikke hørte på henne lenger.

På spørsmål fra regissør Lena Waithe som intervjuer henne for Oprah Magazine om hvorfor hun velger å gå ut med sin versjon nå, etter å ha holdt munn så lenge, sier Crawford:

– Jeg fant trygghet i stillheten i mange år. Da datteren Bobbi Kristina døde, og jeg hørte hvordan folk behandlet Bobbi, Whitney, vårt vennskap og deres versjon av min historie, det var første gang jeg virkelig følte behov for å si ifra.

Hun sier hun faktisk spurte Whitney, som hun kaller Nip, om tillatelse fra himmelen til å skrive boken.

Superstjernen ble funnet død i et badekar på et hotellrom i Los Angeles i februar 2012. Rapporten fra rettsmedisineren i Los Angeles beskrev at hjertesykdom og kokainbruk var faktorer som bidro til Whitneys drukningsdød.

Publisert: 12.11.19 kl. 18:32







