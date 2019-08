KARRIEREHØYDEPUNKT: Lana Del Rey imponerer på sitt sjette album. Foto: JOSH EDELSON/AFP

Plateanmeldelse: Lana Del Rey – «Norman Fucking Rockwell!»: Americana for apokalypsen

Mørke skyer driver innover Los Angeles-himmelen på Lana Del Reys hittil rikeste album.

Amerikanske mytologier. Dødsdrift. Frakoblet tristesse. Vakre, fortapte mennesker som klynger seg fast til kald sex og kapitalisme på sin ferd utfor stupet.

De lyriske bestanddelene i Lana Del Reys univers er omtrent de samme som de hun slo gjennom med i 2012. At verden har løsnet ytterligere fra hengslene siden da – ikke minst i hjemlandet – gjør naturligvis ikke dette ambisiøse og sammensatte sjettealbumet mindre saftig å sette tennene i.

Musikalsk samler Del Rey, med stødig assistanse fra superprodusent Jack Antonoff, trådene fra karrieren så langt – saktebrennende pianolåter møter 70-tallets Laurel Canyon-estetikk og mer kontemporære lydbilder, med et kanskje noe mer omfattende gitarfokus enn tidligere. Ikke minst på det nesten ti minutter lange eposet «Venice Bitch» – et soleklart høydepunkt i diskografien.

Referansetungt

Referansene tyter ut av hver avkrok på «Norman Fucking Rockwell!», fra Nathaniel Hawthorne, Sylvia Plath og den tragiske Beach Boys-helten Dennis Wilson til Led Zeppelins «Houses of the Holy». Og Kanye, da, som figurerer på skivas mest sitérbare tekstlinjer: «L.A. is in flames‚ it's getting hot/Kanye West is blond and gone/«Life on Mars» ain't just a song/Oh, the live stream's almost on».

At mange av melodiene i større eller mindre grad minner om noe annet – ikke minst Chris Isaaks elegante «Wicked Game», som parafraseres (minst) to ganger, og vel må sies å være en slags urlåt i denne sammenhengen – blir aldri noe stort problem. Til det er helheten for gjennomført og lyttervennlig.

Om dette skulle høres mørkt og trist ut, er det verdt å bite seg merke i at det er mer håp og livsglede å spore i Del Rey-universet enn noensinne. Som hun synger i den briljant titulerte avslutningslåten «Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – But I Have It»: «Don't ask if I'm happy, you know that I'm not/But at best, I can say I'm not sad».

I tider som dette får det være tilstrekkelig.

