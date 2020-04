HALVPARTEN FOR GAMLE: Ole Ivars, nå med vokalist Espen Hagen Olsen i front. Bak, fra venstre: Morten Nyhus, Ole Ødegård, Arne Willy Foss, Bjørn Elvestad og William Kristoffersen. Foto: Geir Dokken

Ole Ivars for gamle til å få kompensasjon: – Blir straffet hardt

Dansebandet mister store inntekter i coronakrisen. Samtidig faller flere av gruppens medlemmer utenfor myndighetenes støtteordninger.

I 56 år har Ole Ivars spilt opp til dans. Det gjør de fortsatt – rundt 25 ganger i året.

I 2020 blir det knapt konserter overhodet slik det ser ut nå, som følge av coronakrisen.

De fleste artister med konserter som hovedinntekt rammes av dette – men mange av disse vil også kunne få opptil 80 prosent av de tapte inntektene kompensert via regjeringens midlertidige ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– Kan ikke forstå

For Ole Ivars’ låtskriver, bassist og primus motor William Kristoffersen (68) stiller det seg annerledes. Det gjør det også for bandgründer Ole Ødegård (74) og Arne Willy Foss (73), som ble med i 1965.

De er alle over 67 år – og regjeringens ordning setter strek der.

– Aldersgrensen speiler regelverket for ytelser fra folketrygden, og særlig dagpengeordningen, sier statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet til VG.

– Arbeidsledige over 67 år har ikke krav på dagpenger, og den øvre aldersgrensen for arbeidsavklaringspenger og uførepensjon er også 67 år. Aldersgrensen henger sammen med at alle har krav på alderspensjon fra folketrygden fra 67 år.

FORTVILER: Ole Ivars-sjef William Kristoffersen. Foto: Pia Kristoffersen

Dette faller ikke i god jord hos Ole Ivars’ prisbelønnede låtskriver.

– Det jeg ikke kan forstå, og enkelt akseptere, er at våre tapte inntekter som selvstendig næringsdrivende ikke kan kompenseres på noe vis, sier Kristoffersen.

– Dette medfører at vi økonomisk blir straffet hardt som kulturarbeidere. Alle er såpass friske at vi har fortsatt videre ut over den tiden vi behøvde. Pensjonen hadde vi selvsagt mottatt uansett. Jeg har ingen forståelse for at vi må avfinne oss med dette.

Det har heller ikke Hans Ole Rian, forbundsleder i musikernes fellesorganisasjon Creo.

– Vi kjenner til problemstillingen, og liker det ikke, sier Rian.

600.000 borte

Ifølge Kristoffersen har Ole Ivars mottatt minimalt med offentlig støtte gjennom sine 56 år på veien.

– Selv om Ole Ivars er en liten bedrift har vår innsats, selv etter at flere av oss har gått inn i pensjonsalder, generert relativt store summer inn i kommunekassene og statskassen.

De siste offentlig tilgjengelige regnskapene fra bandets selskap, Ole Ivars DA, viser at de omsatte for over fire millioner i både 2015 og 2016.

De siste årene, med noe mindre aktivitet, mener Kristoffersen at bandets omsetning har ligget på rundt tre millioner i året.

Fra 12. mars, da Konsert-Norge effektivt sett ble stengt ned, frem til den foreløpige datoen for gjenåpning 15. juni – som etter alt å dømme vil bli skjøvet på – hadde Ole Ivars ifølge Kristoffersen spillejobber booket som ville gitt dem rundt 600.000 kroner i inntekt.

Konsertarrangører får sine tap bøtet på via Kulturdepartementets kompensasjonsordning.

– Forskjellen på arrangør og band er vesentlig, sier Kristoffersen.

– Bandet må bare avfinne seg med at det er en lovpålagt avlysning, og får dermed ikke en eneste krone. Dette gjelder for hver jobb som kanselleres som følge av pandemien. I denne pandemiperioden går force majeure kun én vei.

SPELLEMENN: Ole Ivars i 1996, bilde tatt i forbindelse med albumet «Dans på Skjermertopp», som de fikk sin første av etter hvert åtte Spellemannpriser for. Foran, fra venstre: Ole Ødegård, Tore Halvorsen og William Kristoffersen. Bak, fra venstre: Arild Engh, Bjørn Elvestad og Arne Willy Foss. Foto: Tom Hansen

Kristoffersen understreker at han er klar over at også arrangørene er i en vanskelig situasjon.

– Jeg mener ikke å si at de er glade og lykkelige. Tvert imot. De har oftest jobbet hardt de også, og mister inntekter for det planlagte arrangementet.

Mindre marked

Ole Ivars’ prøvelser kommer i en tid hvor danseband har hatt dårligere kår i mange år allerede.

Blant Kristoffersens bekymringspunkter: Dansefester forsvinner. Danserestauranter er borte. Publikum mellom 15 og 30 har liten interesse for pardans. CD-salget er utradert. Musikere erstattes med énmannsband hvor kompet serveres digitalt.

I Sverige har en rekke danseband skrevet et åpent brev til sin kulturminister, hvor de uttrykker frykt for sin blotte eksistens i kjølvannet av coronakrisen.

«Det finnes i dag dessverre ingen presentert støtteordning som passer inn i vår virksomhet», heter det i brevet.

– Likhetstrekkene i situasjonen for svenske og norske danseband er store, mener Kristoffersen.

– De siste årene har mange danseband i både Norge og Sverige lagt inn årene fordi markedet er betraktelig mindre enn før. Det eneste alle sitter igjen med nå er en utsikt til sannsynligvis null i inntekt de nærmeste månedene. For hver uke som går blir det mer og mer usikkert hva sommeren vil bringe også.

JUBILANTER: Ole Ivars ved sitt 50-årsjubileum i 2014. Foto: Roger Neumann

Både i Norge og Sverige har det vært entusiasme over at Vikingarna nylig stablet seg på bena igjen, med Christer Sjögren tilbake i front. Han fylte nylig 70. Vikingarnas comebackturné i Norden står også i fare; en planlagt konsert i Åsgårdstrand 6. juni er allerede kansellert.

– Dette med mange aldrende musikanter forteller vel mye om fremtidsutsiktene, og jeg tror ikke det finnes mange store navn igjen om ti år, sier Kristoffersen.

– Jeg kan ta feil, men den godt gjemte fremtidsstien kan ikke jeg ane konturene av i dag. Jeg er skeptisk til hvor veien går. Det må nok et under til for at det skal bli så mye blest om noen nye danseband til at de vil bli skikkelig store.

Presset konto

Kristoffersen tror at flere danseband kan komme til å måtte kaste inn håndkleet som følge av coronakrisen.

– Alle har løpende utgifter. De fleste har faktisk en orkesterbuss som suger kroner ut av en allerede svært presset bandkonto. Mange danseband kjører rundt med eget utstyr i bandbussene sine. Det er ikke sjelden at det er gjeld på både lyd, lys og instrumenter. Hvilke penger skal de bruke for å holde hjulene i gang?

I tillegg til de tre over 67 har Ole Ivars ytterligere to medlemmer som mottar pensjon: Bjørn Elvestad (66) og Morten Nyhus (64).

– Selv om vi mottar pensjon vil jo ikke det si at alt er greit når inntektene fra spilleopptredener forsvinner helt. Utgiftene bandet har på orkesterbuss, avgifter og vedlikehold, vil man jo helst ikke betale av private pensjoner.

FØR FARGER: Ole Ivars i 1969, da de ble første norske band som fikk sølvplatetrofé. Fra venstre: Ivar Grønsveen, Knut Pedersen, Henning Westeng, Ole Ødegaard og Arne Willy Foss. Foto: Scanpix

Etter at Tore Halvorsen ga seg som vokalist i 2018 har Espen Hagen Olsen tatt over mikrofonen og dratt snittalderen i Ole Ivars ned med sine 34 år. Den nye vokalisten jobber som sjåførlærer ved siden av bandet, og er for tiden permittert fra dagjobben.

– Selv om vi i dansebandbransjen stort sett har klart oss uten statlig støtte i alle år, så gjør vi ikke det denne gangen, konkluderer Kristoffersen.

