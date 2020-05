POPSØSTRE: Noah og Miley Cyrus på iHeartRadio Music Awards i California i 2017. Foto: Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Noah Cyrus i skyggen av storesøster Miley: – Uutholdelig

Noah Cyrus (20) bokstavelig talt synger ut om hvor tøft det har vært å være lillesøster til superstjernen Miley Cyrus (27).

Hvis man skal oversette til norsk et par av strofene i Noahs nye låt «The End of Everything», blir det noe som: Min søster er som solskinn, hun sprer lys hvor enn hun går, mens jeg er født under regnskyer, velsignet i hennes skygge.

Noah forklarte i en direktesending på Instagram lørdag at det selvbiografisk innhold. Temaet var såpass vanskelig å snakke om at hun tok til tårene, skriver People.

– Budskapet i dette andre verset handler om å være født inn i min familie. Alle gjorde det vanskelig for meg nettopp fordi jeg hadde vanskeligheter med å være Mileys lillesøster. Jeg følte at jeg alltid var den personen som ingen brydde seg filla om, mye på grunn av alt som ble sagt om meg i sosiale medier, lød det fra Noah.

– Det var absolutt uutholdelig, presiserte hun.

PÅ EGNE BEN: Noah Cyrus på promoturné i Stockholm for tre år siden. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Miley Cyrus’ syv år yngre søster har de siste årene selv markert seg som artist, blant annet som samarbeidspartner med norske Alan Walker (22) på hitlåten «All Falls Down».

Det skal imidlertid noe til å kunne konkurrere med suksessen til storesøster Miley, kjent som barnestjerne i rollen som «Hannah Montana», filmstjerne og kontroversiell, anerkjent og ettertraktet popartist.

Noah betror i Instagram-sendingen at hun alltid har regnet med å måtte leve i skyggen av storesøster Miley, fordi det er noe hun har fått høre opp gjennom hele oppveksten.

– Hver eneste dag i hele mitt liv. Enten har det handlet det om akkurat det, eller så har det gått ut på at jeg ikke er bra nok på en eller annen måte, enten på grunn av utseendet eller for den jeg er som person. Noen ganger føles det som om jeg ikke puster på rett måte en gang, sier 20-åringen om det å bli sammenlignet med søsteren.

Noah er klar over at hun ikke bør la kommentarer og vonde sammenligninger gå inn på seg.

– Men dere er unge, dere vet hvordan det er på internett. Det har vært kjempetøft for meg, så denne låten er faktisk veldig tøff å komme seg gjennom, sier hun til fansen.

Noah har 5,7 millioner følgere på Instagram, mens Miley har 108 millioner. Pappa Billy Ray har 2,2 millioner.

