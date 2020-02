DRØMMEN OPPFYLT: Så glad ble Ulrikke Brandstorp for å vinne Melodi Grand Prix og dermed få den norske billetten til Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai. Foto: Tore Meek

MGP-Ulrikke: - Nærmere himmelen enn bakken!

TRONDHEIM(VG) Et halvt døgn etter sin seier i Melodi Grand Prix, har Ulrikke Brandstorp (24) ennå vanskelig for å forstå at hun i går ble Gullrikke.

- Jeg skjønner ingenting, kanskje på onsdag, ler hun høyt når vi møter henne dagen derpå, selvfølgelig i 21. etasje på Scandic Lerkendal - altså nærmere himmelen enn bakken...

- Det er dødsstas. Jeg er så lykkelig og glad! Jeg husker såvidt hva jeg heter akkurat nå, men gi meg noen dager, så kanskje jeg forstår at jeg skal til Rotterdam. Det er helt sykt å si det - dette har jeg drømt om så mye, og nå skjer det, sier hun og klyper seg i armen.

TIL STEDE: Foreldrene Jørn og Vigdis Brandstorp var naturligvis til stede i Trondheim for å følge datterens innsats lørdag kveld. Foto: Stein Østbø

Feiringen i natt ble ikke helt som hun hadde ventet, men det tar hun også med stor ro - og mer latter.

- Jeg hadde veldig lyst til å danse og var på en etterfest og traff masse hyggelige folk og tok masse selfies og smilte veldig mye, men akkurat da jeg skulle begynne å danse pakket de ned hele festen!

- Så det ble en liten melkesjokolade i hotellresepsjonen. Og det var vel kanskje like greit, sier hun.

Det ble en svært spennende finale lørdag kveld der Ulrikke sto igjen i gullduellen med hjemmefavoritten Kristin Husøy. Husøy ledet helt til stemmene for Østlandet ble ropt opp og Ulrikke snek seg helt til topps.

Til tross for jubel fra alle kanter i media, var det NRKs problemer med stemmegivningen som også kom i fokus. Nettet krasjet, og da ti artister skulle bli til fire, viste det seg at kun en folkejury på 30 personer - en backup-plan fra NRKs side - som var de eneste som fikk stemt.

Akkurat det tar Ulrikke med stor ro.

– Oppi det hele er jeg artist og låtskriver. Jeg synger sangen min, så får NRK rett og slett styre med det rundt. Det er ikke mitt bord, sier Ulrikke om stemmekaoset.

– Jeg tenker at i motbakke så går det bare oppover, så nå er jeg enda mer sulten på å ta seieren hjem og gjøre Norge stolt i Rotterdam, fastslår hun.

Ulrikke Brandstorp har planlagt en eventuell seier godt, og har allerede inngått sponsoravtaler for å finansiere en PR-rundtur i Europa før finaleuka i Rotterdam som kulminerer med stor finale lørdag 16.mai.

– Jeg gleder meg skikkelig til å reise rundt i Europa og spre glede og musikk. Jeg må prøve å få hele Europa til å være med å stemme på «Attention» i finalen, sier hun.

– Nå har vi begynt å snakke engelsk i heimen, for nå skal det bli mange intervjuer, så jeg må hodet til å snakke engelsk! Vi har også blitt invitert til flere Eurovision-finaler og fan-events. Eurovision er jo en folkefest og jeg føler at jeg har fått verdens største familie, så nå skal jeg ut på familietreff!

Fjorårsvinnerne i KEiiNO har hun allerede delt erfaringer med, og mer skal det bli.

– Christoffer (Gunnestad - manager og samboer, men ikke kjæreste, red.anm.) og jeg har en podkast, Casa The Kaos, og der har vi nå invitert KEiiNO som gjester, så det tror jeg blir bra. Jeg skal iallfall gjøre mitt beste!

Publisert: 16.02.20 kl. 13:34

