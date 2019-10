GIKK BORT: Kim Shattuck, her med de øvrige Pixies-medlemmene Black Francis (t.v.), David Lovering og Joey Santiago i 2013. Foto: Diane Bondareff/Invision

Pixies-bassist Kim Shattuck er død

Shattuck, som også var frontfigur i bandet The Muffs, ble 56 år gammel.

Kimberly Dianne Shattuck døde av komplikasjoner relatert til ALS 2. oktober. Det melder The Muffs på Facebook.

– Det er med sorg vi melder at vår bandkollega og kjære venn Kim Shattuck har gått bort. Ved siden av å være en briljant låtskriver, en hardtrockende gitarist og ekstraordinær sanger/skriker, var Kim en naturkraft, skriver bandet, som forteller at Shattuck jobbet med det nye, nært forestående Muffs-albumet til det siste.

– Hun var vår beste venn og å spille hennes låter var en ære. Farvel Kimba. Vi elsker deg mer enn hva ord kan beskrive.

Bandmedlem Melanie Vammen har postet denne meldingen fra Shattucks ektemann:

The Muffs fikk sin største eksponering i filmklassikeren «Clueless» fra 1995, hvor deres versjon av Kim Wildes «Kids In America» figurerer i åpningssekvensen.

– Knust

Shattuck fikk mye oppmerksomhet i 2013, da hun i et års tid tok over som bassist etter Kim Deal i The Pixies, et av åtti- og nittitallets mest innflytelsesrike amerikanske rockband.

– Vi er knust over Kims bortgang. Hun var en genuin musiker, låtskriver og utøver som viet livet sitt til saken. Hun ga all sin livskraft til sine bestrebelser, og vi var heldige for at hun delte noe av den livskraften med oss. Hvil i fred, heter det på Pixies’ Instagram.

Blant øvrige artistkolleger som sørger er Green Day-vokalist Billie Jo Armstrong.

– Så trist å høre nyhetene om Kim. Hun var alltid så kul og tøff. Alle mine møter med henne var flotte. Hun var en av mine favoritt-låtskrivere. Da vi spilte inn «Dookie» hørte vi på den første Muffs-platen konstant. Vi kommer til å høre det rock’n’roll-brølet fra himmelen, skriver han på Instagram.

The Muffs har nå erklært seg selv oppløst. Kvelden før Shattuck døde ble deres nye album, «No Holiday», utropt til ukens beste plate i LA Weekly.

