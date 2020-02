SAMMEN: Michael Polansky og Lady Gaga på vei ut fra Hard Rock Stadium i Miami etter Super Bowl. Foto: MARCO BELLO / REUTERS

Gaga viser frem ny mann

Ifølge flere amerikanske medier er artisten Lady Gaga nå «Instagram-offisiell» med investoren Michael Polansky.

Tirsdag delte artisten et bilde av seg selv på Instagram med sine 39 millioner følgere. Der satt hun på fanget til en mann, hun holder rundt ham og han holder rundt henne.

«Vi hadde det så gøy i Miami. Kjærlighet til alle mine «little monsters» og fans, dere er de beste!» skriver hun og legger til et hjerteemotikon.

Mannen på bildet er ifølge flere medier Michael Polansky – en investor som driver Facebook-medgründer Sean Parkers Institute for Cancer Immunotherapy.

De to ble også avbildet hånd i hånd etter Gagas opptreden på Super Bowl i Miami i Florida søndag. Kjendisnettstedet Page Six publiserte bilder der paret kysset på en balkong i Miami før Super Bowl.

Ifølge amerikanske Elle er Gaga og Polansky observert kyssende tidligere. De hevder at kilder skal ha sett paret kysse i Las Vegas på nyttårsaften.

Nyheten om det angivelig nye paret kommer rundt ett år etter at Gaga gjorde det slutt med agenten Christian Carino.

Ifølge Polanskys LinkedIn-profil, er han CEO for Parker Group og med-grunnlegger og styremedlem av Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Han har også studert matematikk og IT ved Harvard universitet.

