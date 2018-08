AVVISER VOLDTEKTSRYKTER: Katy Perry. Foto: NTB SCANPIX

Katy Perry benekter å ha blitt voldtatt av Dr. Luke

Støtter ikke artistkollega Keshas kamp mot produsenten. Lady Gaga raser mot viderespredning av privat samtale i samme sak.

Publisert: 28.08.18 12:09

Fire år er gått siden Kesha Rose Sebert (31) først anklaget hitmaker Lukasz Sebastian «Dr. Luke» Gottwald (44) for å ha dopet henne ned og voldtatt henne.

Kesha fikk innledningsvis mye støtte, men to av hennes mest berømte artistkolleger har nå gitt henne grunn til bekymring – i den pågående rettssaken hvor Dr. Luke krever erstatning og oppreisning på rundt 400 millioner kroner.

Det amerikanske rettsvesenet har avvist Keshas forsøk på å trekke sin tidligere mentor for retten.

I erstatningssaken har Dr. Lukes advokater gått til angrep på Kesha for å ha påstått overfor Lady Gaga at både Kesha selv og Katy Perry ble voldtatt av produsenten – hvilket skal ha fått Lady Gaga til å legge ut negative meldinger om ham i sosiale medier.

Avviser blankt

Nå har retten frigitt nye dokumenter i saken, gjengitt av en rekke medier, som Billboard , hvor deler av Perry og Gagas vitneforklaringer er gjengitt.

21. juli i år skal Perry ha gjort det klart at hun kjente til Keshas påstand om at Dr. Luke voldtok Perry – og like klart at så ikke er tilfelle.

Perry benekter også at Dr. Luke ga henne rusmidler, og avviser blankt at de har hatt forhold av romantisk eller seksuell karakter.

I Lady Gagas forklaring fremgår det at ryktene om Dr. Lukes angivelige overgrep mot Perry stammer fra en plateselskapssjef.

Dokumentene inneholder også en gjengitt tekstmelding fra Gaga til Kesha, hvor hun fråder over at Perry er dratt inn i saken.

Presseplan

«Dine advokater og Dr. Luke har tatt mine private meldinger, som har vært den eneste samtalen om at Katy Perry ble voldtatt av Dr. Luke, og gjort dem offentlige. Dette var en privat samtale som du og ditt team har gjort offentlig. Jeg ville aldri i verden gått ut offentlig med at hun ble voldtatt, om det var det hun ble. Aldri», skriver Gaga.

Dr. Lukes advokater har også lagt frem dokumentasjon på det de mener var en omfattende plan fra Kesha og hennes advokaters side, om å få ut detaljer i pressen som rammet produsenten så hardt som mulig.

– Dette var designet for å legge maksimalt negativt offentlig press på Dr. Luke, for å få ham til å gi etter for hennes kontraktkrav, heter det i en ny pressemelding fra advokatene.

Kesha har lenge kjempet for å bli fristilt fra kontrakten hun har med Dr. Lukes plateselskap, uten å lykkes.

De nye rettsdokumentene inneholder også detaljer som støtter Kesha. Blant annet fra Kelly Clarkson, som sier hun takket nei til å bli kreditert for låtskriving på singelen «My Life Would Suck Without You».

– Jeg vil ikke se navnet hans ved siden av mitt. Så sterkt misliker jeg ham, melder Clarkson, som også navngir andre artister som skal være av samme oppfatning, blant dem Pink.

– Generelt vet jeg ikke om noen som liker ham. Folk sier han er slesk.