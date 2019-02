MUSIKALSKE PROGRAMLEDERE: Julie Bergan og Tarjei Strøm er valgt ut til å lede årets Spellemannshow fra Oslo i slutten av mars. Foto: Trond Solberg

Disse to skal lede Spellemann

I fjor åpnet Julie Bergan (24) hele Spellemannshowet. I år skal hun lede sendingen sammen med Tarjei Strøm (40)

Publisert: 05.02.19 08:20







- Dette er helt fantastisk stort, og jeg føler meg beæret over å bli tildelt et så stort ansvar. Som utøvende artist er det midt i blinken; hvis jeg første skulle gjøre et prosjekt som dette, måtte det være musikkrelatert. Dette blir både skummelt og veldig gøy, sier Julie Bergan til VG og smeller til:

- For å starte litt ydmykt; dette blir den beste Spellemann ever!

les også Astrid Smeplass er «Årets Spellemann»

– Det er litt av en tillitserklæring; å få lede en kveld som hyller bransjen vi selv er en del av. Jeg tror vi skal gjøre det litt stilig, få inn litt alvor. Spellemann er fremdeles det som henger høyest i bransjen. Så spørs det om alt blir skumlere eller betryggende av å se så mange kjente fjes i salen, sier Tarjei Strøm.

Førstkommende fredag blir de nominerte til Spellemannprisen for 2018 offentliggjort. Prisene deles ut i Chateau Neuf i Oslo lørdag 30.mars. Selv husker Julie Bergan veldig godt sin opptreden med Alan Walker i fjor. Hun skulle egentlig ikke synge på «Legends Never Die», men ble spurt om å være stand in i siste øyeblikk.

- Jeg tror jeg aldri har vært så nervøs før. Jeg ble spurt dagen i forveien og måtte haste hjem fra Tyskland for å lære meg en låt jeg aldri hadde hørt før. Jeg satt faktisk på do og gråt etter prøvene fordi jeg ikke husket teksten. Jeg tenkte at hvis jeg ødelegger dette, så ødelegger jeg for både Alan, alle tv-seerne og alle som sitter i salen også.

- Du var aldri inne på tanken om å takke nei?

- Jeg er jo et ja-menneske, da. Man kan lære og vokse mye på å kaste seg ut i kompliserte situasjoner, sier Bergan som også ledet VG-listeshowet på Rådhusplassen i Oslo for halvannet år siden.

Bergan husker fjorårets Spellemann for flere ting enn nervøsiteten for sin egen opptreden. Den gjeveste prisen, Årets Spellemann, gikk nemlig til bestevenninna - og tidligere samboer - Astrid Smeplass.

Det førte til at flere aviskommentatorer gikk i fistel for at ikke Susanne Sundfør vant prisen.

- Jeg har sett på nært hold hvor sinnssykt hardt hun har jobbet og vært med henne på turné i Europa og selv opplevd hvor mye låtene hennes betyr for fanskaren hennes. Det gjorde vondt å se at kommentarene nesten var med på å gi henne dårlig samvittighet for å ha vunnet en pris hun absolutt fortjente. Det var synd det ble slik i etterkant. Flere burde heller ha tenkt på å gratulere henne, sier Bergan.

les også Astrid Smeplass flytter fra Julie Bergan og kollektivet

Selv kan hun se tilbake på et begivenhetsrikt år med både egne konserter og heftig turnéliv med Alan Walker.

– Det har vært innmari busy - veldig mye reising, store prosjekter og utgivelser, og jeg synes jeg har oppnådd mange av målene jeg satte meg. Det går inn hos dem rundt meg også. Da jeg møtte Kongen, fikk jeg en tekstmelding fra bestefar der det sto at «det ser ut som om du gjør det ganske bra», smiler Julie Bergan, som senere denne uka drar til USA for å spille flere konserter med Alan Walker.

- Deretter blir det egen turné fra mai og utover, sier hun.

TV-FJES: Fra å være heltidsmusiker har Tarjei Strøm de siste par årene konsentrert seg om radio- og tv-jobber. Foto: Trond Solberg

Tarjei Strøm er på sin side den rutinerte, både innen norsk musikk og etter hvert også som NRK-programleder i beste sendetid, blant annet med hele 80 direktesendinger i fjor. Om trebarnsfaren og den hardtslående trommeslageren savner turnélivet?

– Jeg merker nå, når Julie forteller om all reisingen, at jeg er veldig glad for å ha opplevd det samme. Vi reiste verden rundt med Datarock og jeg føler meg kanskje litt mettet. TV og radio har kommet litt inn fra siden og har tatt mye plass de siste årene, forteller Strøm.

les også Alan Walker og K-391 til VG-lista

Litt reising unner han seg riktignok ennå. I oktober var den svorne Kiss-tilhengeren på sitt sjette Kiss Kruise i Karibien - et årlig, ukelangt cruise tilegnet de verdensberømte, maskerte rockerne der Kiss selvfølgelig også opptrer selv.

– Som avholdsmann er det mange som lurer på hva jeg bruker penger på. Svaret er vel at alt ligger i lomma til Gene Simmons...