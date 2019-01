DEN GANG DA: Ingrid Berg Mehus i 2009 – samme år som eksen Alexander Rybak ble Eurovision-konge. Foto: PRIVAT og AP

Ingrid Berg Mehus fra Rybaks «Fairytale» med i MGP

MARIENLYST (VG) Ingrid Berg Mehus (31), som Alexander Rybak (32) sang om i MGP-klassikeren for ti år siden, kaster seg nå selv ut i sirkuset.

I 2009 var hun på «alles» lepper. Den mystiske jenta som Alexander Rybak sang om i kjærlighetssangen «Fairytale». Da var det allerede gått fem år siden de to var et par.

Nå skal Jessheim-kvinnen selv konkurrere i MGP. Det ble klart under dagens kunngjøring på Marienlyst. 31-åringen skal i ilden med låten «Feel».

– I 2009 var jeg mer en passiv deltager. Jeg ble ikke så veldig overrasket da «Fairytale» vant, det er en dritbra låt av en fantastisk artist, sa en smilende Mehus til VG etter presentasjonen.

– Nå gleder jeg meg til å oppleve det fra den andre siden.

Mehus forteller at hun og Rybak fortsatt er gode venner, og at hun har fått råd fra den tidligere Eurovision-vinneren.

- Jeg setter pris på å få tips fra en så erfaren MGP-veteran, sier hun, men er hemmelighetsfull om hva rådene går ut på.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Rybak.

Låten «Feel» er inspirert av alle mennesker, og har et budskap om at vi kan være sammen til tross for ulikheter.

Mehus begynte å spille fiolin som syvåring. Hun er klassisk skolert ved Barratt Due Musikkinstitutt og Universitetet i Oslo. Tidligere jobbet hun som noe så sjeldent som nattklubb-fiolinist, både i Norge og utlandet. Blant merittene er oppvarming for superstjernen David Guetta (51) i Oslo Spektrum i 2010. I fjor ga hun ut en soul-EP, og nattklubb-karrieren er satt på pause.

Det var da de begge var fiolinelever ved Barratt Due at hun og Rybak ble kjærester. Lite visste de to da at romansen skulle bli en så massiv hit på tvers av landegrenser få år senere.

Mehus uttalte i intervjuer for ti år siden at Rybak var hennes aller første kjærlighet, og at det er et godt sommerminne.

Da Rybak ble utropt til «Årets Spellemann» i 2010, ga han eksen mye av æren:

– Jeg vil takke Ingrid Berg Mehus, tidenes diggeste dame fra Jessheim. Hun lærte meg at det kan være trist at et eventyr er slutt, men også at det kan være fint å tenke på at et eventyr faktisk har skjedd.

I dag er Mehus gift og har vært det i snart ni år. Når hun nå prøver seg i MGP for første gang, er det med låtskriverhjelp fra ektemannen, Bjørnar Hopland (30), og deres personlige trener.

– Samarbeidet ble til på treningssenteret. Før løp vi mye sammen, nå bare skriver vi musikk, sier Mehus til VG.

Kåre Magnus Bergh (39) og Heidi Ruud Ellingsen (33) er programledere i år. I fjor var det Israel som vant Eurovision Song Contest , og årets finaleuke finner sted i Tel Aviv, med to semifinaler 14. og 16. mai, og det endelige oppgjøret 18. mai.

Rybak har for lengst funnet kjærligheten på nytt – med Julie Gaarud Holm (24) . Se VGTV-intervju med henne fra i fjor, da Rybak igjen var Eurovision-aktuell: