LEGENDE-MØTE: Quincy Jones likte - som mange andre - godt å høre norske Angelina Jordan synge da han holdt storstilt bursdagsfest i London onsdag kveld. Foto: Privat

Angelina sjarmerte musikk-legenden

Publisert: 28.06.18 19:07

MUSIKK 2018-06-28T17:07:02Z

Angelina Jordan (12) strålte i rampelyset da hun bidro til å feire 85-årsdagen til Michael Jacksons foretrukne produsent, ikonet Quincy Jones.

Den store festen skjedde i Londons O2 Arena onsdag kveld , og det norske sangtalentet var i godt selskap; også Corinne Bailey Rae, Jess Glynne, Mick Hucknall fra Simply Red, Mark Ronson, Paul Weller og Beverly Knight var blant dem som hyllet Jones.

– Han sa at han var stolt av meg, at jeg rørte han så inderlig. Det var så rørende at tårene trillet hos meg også, sier Angelina Jordan til VG via sin manager, Michael Astar.

De to tilbrakte mye tid sammen i forbindelse med konserten, og Quincy Jones signerte både en spesiell plakat og skrev en hilsen til henne på kjolen som hun opptrådte i.

Ifølge Michael Astar avsluttet Angelina Jordan konserten med å synge Michael Jackson -hit’en «Man In The Mirror».

– Det å være invitert av en slik musikklegende gjør stort inntrykk og gjør deg til en bedre musiker og et bedre menneske. Å opptre var en vakker drøm som gikk i oppfyllelse, sier Angelina Jordan.

Quincy Jones har en over seksti år lang karriere på seg og er en av de største musikklegendene i live i dag. Han vil nok for alltid bli husket på som produsent for Michael Jacksons største og mestselgende album, «Off The Wall», «Thriller» og «Bad».

– Det morsomme var at Quincy hele tiden sa til meg; «You know how proud I am of you, little darling. The world is going to know your name». Da han møtte sine fans etter konserten, begynte han å si at jeg var hans lille datter. Vow, det var en drøm!