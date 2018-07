LEGENDE: Tina Turner, her på premieren til musikalen «Tina» i London i fjor. Foto: Vianney Le Caer / AP

Tina Turners sønn funnet død

Publisert: 04.07.18 08:51

Tina Turners eldste sønn, Craig Raymond Turner, skal ha tatt sitt eget liv.

Popikonets sønn funnet død i sitt eget hjem i Los Angeles tirsdag, melder Hollywood Reporter , Variety , People og en rekke andre amerikanske medier.

Craig Raymond Turner ble 59 år.

Ed Winter, talsmann for politiet, bekrefter at 59-åringen ble erklært død på stedet, og at alt tyder på at han har valgt å forlate livet. Det vil imidlertid ta litt tid før den endelige obduksjonsrapporten foreligger.

Tina Turner (78) har ikke uttalt seg offentlig om tragedien.

Sangstjernen var bare 18 år da hun ble mamma første gang. Barnefaren var hennes daværende kjæreste og kollega, nå avdøde saksofonist Raymond Hill. Da Tina Turner senere giftet seg med Ike Turner, adopterte han sønnen. De to fikk også et barn sammen – sønnen Ronnie Turner (57).

Ekteskapet tok slutt i 1978. Ike Turner døde i 2007 .

Tina Turner giftet seg på nytt med den tyskfødte plateprodusenten Erwin Bach (62) i 2013. Da var hun 73 år gammel. Paret holder fortsatt sammen.

Popveteranen har besøkt Norge flere ganger, senest på sin avskjedsturné i 2009 . VGs anmelder belønnet showet med en firer på terningen . I årene siden har hun sjelden vært å se i offentligheten.