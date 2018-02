PRØVER IGJEN: : Alexander Rybak, Stella Mwangi og Aleksander Walmann prøver alle tre å gjenta MGP-suksess og seier fra tidligere år. - Vi er gode venner mer enn vi er konkurrenter, sier de tre. Foto: Helge Mikalsen

Melodi Grand Prix’ comeback-kids: Gode venner kjemper om seier

Publisert: 20.02.18 09:56

MUSIKK 2018-02-20T08:56:47Z

Tre av årets Melodi Grand Prix-artister skiller seg ut: Stella Mwangi (31). Aleksander Walmann (32) og Alexander Rybak (31).

De har alle tre representert Norge i den internasjonale Eurovision-finalen tidligere. Men ingen av dem tenker at du skal tro du er noe av den grunn...

Alexander Rybaks seier i den internasjonale finalen i 2009 er nærmest legendarisk. I løpet av en kveld fikk han snudd livet fullstendig på hodet da «Fairytale» gikk helt til topps i Moskva.

– Denne gangen ser jeg ikke på MGP som et sted hvor jeg kan promotere meg selv, men snarere en arena hvor jeg bruker meg selv til å promotere musikken min, sier Alexander Rybak

Stella Mwangi og hennes låt «Haba Haba» ble slått ut allerede i semifinalen i Düsseldorf i 2011.

– Jeg føler meg veldig trygg på meg selv nå. Dette er en del av min musikalske reise og på mange måter er det bare en ny dag på jobben, sier Stella Mwangi.

Aleksander Walmann og makkeren Joakim With Steen endte på en god tiendeplass som JOWST i Kiev i fjor.med «Grab the Moment».

– Jeg hadde aldri turt å stille opp helt på egen hånd i år uten all den erfaringen jeg gjorde meg i fjor. Bare det å være med i dette selskapet er en seier i seg selv, sier Walmann.

– Egentlig er jeg ikke her først og fremst for å vinne, men av kjærlighet til musikken. Vi er gode venner, mer enn vi er konkurrenter. Samtidig tror jeg at alle våre tre låter kan vinne - og at de hver for seg har noe å gjøre i finalen i Portugal, fortsetter Aleksander Walmann.

.Etter seieren i 2009 var det en skråsikker Rybak som sa «aldri mer MGP», men han innrømmer nå at de ordene må han svelge i seg med «karamell og sukker på».

– Tidligere i karrieren har jeg nok hatt hjerte på feil sted, at jeg har vært altfor opptatt av meg selv og mitt. Det er viktigere å være opptatt av de nære tingene, menneskene rundt deg, det må man huske på. Jeg angrer på at jeg ikke har tatt meg tid til bedre å se hvordan folk rundt meg har det, sier Rybak.

.

.Årets MGP-låt fra hans hånd heter «That’s How You Write A Song», som handler om at alle skal kunne tørre nettopp det.

– Ofte tar unge mennesker kontakt med meg for å få råd til å komme i gang med ting som for eksempel å skrive en sang, tørre å opptre. Noen ganger klarer jeg å få dem til å tørre å ta det lille skrittet som skal til. Klarer jeg å inspirerer noen til å gjøre det, er jo det rene lykkepillen, fortsetter Rybak.

Stella Mwangi er opptatt av janteloven. Helt fra hun kom til Norge som femåring, har hun hørt om janteloven som alle snakket om.

– Da jeg ble 28 år måtte jeg bare lese meg opp på janteloven, og slik ble jeg kjent med Aksel Sandemose og romanen «En flyktning krysser sitt spor». Mitt syn på romanen er at forfatteren sendte en bekymringsmelding på hvordan vi ikke burde tenke. Jeg tenker at det er et dybdepsykologisk innblikk i samfunnets undertrykkelse og underkuelse av individet Derfor syns jeg at man skal tro man er noe, for alle er vi født med noe unikt og dette må feires, ikke undertrykkes, sier Stella.Mwangi.

«You Got Me» heter årets bidrag fra hennes hånd, og som hun fremfører sammen med Alexandra Rotan.

– Alle artister har sine «safe zones» som for eksempel Instagram, hvor vi har folk som følger oss fordi de liker oss – og stort sett bare kommer med hyggelige tilbakemeldinger. Da er det verre med kommentarfeltene på nettet. Der kan man virkelig få gjennomgå, sier Rybak.

Stella Mwangi legger ikke skjul på at hun har måttet tåle mye motgang..

– Jeg har lært meg til å takle det opp gjennom årene. Alle kan jo mene alt om deg, men jeg velger selv hvem jeg vil ha tilbakemeldinger fra, og det er søsknene mine. Det er de jeg tenker på som er mest ærlige overfor meg. Lillesøsteren min kan finne på å si: «Slapp av nå, skulle nesten tro du er Stella Mwangi».

– Men samtidig liker jeg også ærlige fans – jeg husker godt en greker som tok kontakt med meg i fjor i forbindelse med den internasjonale finalen i fjor. Han skrev masse positivt, men avsluttet det med å skrive at jeg burde begynne å trene. Det mente han jeg trengte og gjorde jeg det, ville jeg helt sikkert vinne finalen, forteller Alexander Walmann.

I likhet med Stella, søker også han og Alexander Rybak råd hos sine nærmeste.

– Mamma er min mest kritiske kritiker – og jeg var virkelig redd for å presentere den nye låta mi for henne. Jeg måtte bare gå ut av rommet da hun hørte den første gangen, Men for en sjelden gangs skyld fikk jeg tommelen opp, og da var jeg klar for Spektrum, forteller Rybak.

– Når man drar hjem til familien og de nærmeste, får man fort beina godt plantet på jorda, og det er deilig å kjenne på at man bare er en helt vanlig gutt fra Flåtten i Porsgrunn. Rett etter at jeg hadde spilt inn «Talk to the hand» - og ingen hadde hørt den - dro jeg hjem til mor en tur, Stolt som bare det, men det tok ikke lang tid før jeg ble bedt om å gå ut med søpla. Sånn sett kan man ikke tro at man er noe, sier Alexander Walmann.