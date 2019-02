JOBBER SAMMEN: Gunnar Greve Pettersen (t.v.) og Petter Bjørklund Kristiansen. Til høyre sistnevntes manager, Aslak Klever. Foto: MER

«Katastrofe«-Petter signerer avtale med Gunnar Greve Pettersen

«Katastrofe» går fra «Hver gang vi møtes» og bygderølp til mannen bak en av Norges største internasjonale EDM-suksesser.

De fleste artister er med i «Hver gang vi møtes» for å blåse liv i karrieren sin. Petter Bjørklund «Katastrofe» Kristiansen (30) benyttet derimot anledningen til å legge sin ned – som utøvende artist.

Som produsent og låtskriver for andre skal han imidlertid holde det gående.

Nå har han signert forlagsavtale med Gunnar Greve Pettersens selskap MER – best kjent for å stå bak Alan Walker , som har milliarder av streams på Spotify og YouTube å vise til.

– Petter har et stort talent for låtproduksjon, og et fengende melodispråk, sier Greve til VG.

– Vårt samarbeid kommer til å dreie seg om å skrive låter for andre artister, med en ambisjon om internasjonale plasseringer og resultater.

EDM-produsent

Walker-hitene har som regel en lang liste av bidragsytere. På hans mest populære akkurat nå, «Darkside», er 13 personer oppført som låtskrivere.

Blir den avtroppende «Katastrofe» en av disse på de neste Walker-slagerne?

– Potensielt, ja, svarer Greve.

Det er isåfall ikke «Katastrofe» imot.

– Det håper jeg absolutt jeg kan være med på. Jeg er stor fan av Alan Walker, sier han.

Han forteller at han har puslet med elektronisk musikk «på si’» en god stund allerede.

– Jeg har lyst til å prøve litt andre ting enn lystbetont «bygdemusikk», og da passer det ypperlig å komme inn hos Gunnar, skrive melodier, skru musikk og være bakmann. Vi har jo sett mange ganger nå, hva Gunnar er i stand til.

Årstidshits

«Katastrofe» har allerede en ganske god CV som bakmann hva store hits angår: Han var involvert i både Mads Hansens «Sommerkroppen» og Erik Follestad/Linni Meister-duetten «Juletragedien».

Disse har henholdsvis 20 millioner og ni millioner Spotify-spillinger å vise til, i all hovedsak fra det norske markedet.

– De fikk øynene mine opp, når det gjelder å lage musikk som andre enn meg selv fremfører, forteller han.

«Katastrofe» lover at hans nye karriere vil bære frukter allerede i mars. Da kommer to låter med hans signatur på. Den ene lanseres i Norden, den andre i hele verden.

– Men jeg kan ikke si mer om dem nå, humrer han.