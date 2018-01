I HARDT VÆR: Spotify saksøkes for store summer. Foto: Johannessen, Jan / Verdens Gang

Spotify saksøkes for brudd på opphavsretten: - Kjemper for omdømmet

Øystein David Johansen

Publisert: 04.01.18 09:28

Gigantsøksmålet mot strømmegiganten har lite å si økonomisk, kampen står om omdømmet før selskapet håper å gå på børs, mener ekspert.

Wixen Music Publishing er ingen liten aktør i bransjen, og håndterer opphavsretten til over 200 artister, navn som Neil Young, The Doors, Stevie Nicks og Donald Fagen.

Selskapet hevder i et søksmål levert i California 29. desember at Spotify bruker en lang rekke låter uten avtale og kompensasjon til utgiver. De krever strømmegiganten for svimlende 13 milliarder kroner.

Spotify har også tidligere vært under ild fra utgivere. I mai foreslo de et forlik verdt over 350 millioner kroner med en gruppe låtskrivere. Wixen mener dette ikke er nok.

Før de lanserte i USA prøvde Spotify å hente lisenser ved å samarbeide med plateselskapene, men i et forsøk på å være først, brukte de ikke nok tid til å hente den nødvendige informasjonen om opptakene, heter det i søksmålet.

Randall Wixen sier ifølge Variety at selskapet ikke er interessert i «latterlig høy straff» for Spotify, men har etter egne beregninger kommet til at deres artister står for mellom én og fem prosent av all musikken Spotify distribuerer.

– Alt vi ber om er at de betaler våre klienter rimelig ved å dele en liten del av overskuddet de får inn med de som faktisk står bak produktet de selger.

Spotify har ikke kommentert påstandene.

Spotify er defintivt størst på strømmemarkedet, men det er ventet at de vil få en ny, stor konkurrent på strømmemarkedet i 2018, i tillegg til Apple Music og de andre de kjemper om kundene med. YouTube planlegger å lansere sin egen betaltjeneste for musikk, og har allerede fått med seg giganten Warner Music på laget.

Musikkviter og førstelektor Audun Molde ved Handelshøyskolen BI og Westerdals Oslo ACT mener søksmålet først og fremst dreier seg om å justere lovverket, som ikke har vært endret på 20 år.

– Springbrettet for saken er en ny lov, Music Modernization Act, som skal oppdatere hele regelverket for lisensiering. Saken blir en test for lovverket. Det er ikke nødvendigvis Spotify som har gjort noe galt, men saken viser at jussen er fra en tid før musikkindustrien ble digitalisert, sier Molde som peker på at praksis for royalties når det gjelder låtskrivere og forlag i USA har historisk vært svakere enn i Europa og Norge.

– Dette har vært en kampsak for amerikansk kulturnæring lenge.

Molde tror ikke det økonomisk vil ha så mye å si for Spotify.

– De går med underskudd uansett. Men det er viktig for tilliten og omdømmet til Spotify; de planlegger å gå på børs og de skal forsøke seg på nye markeder. Det er viktig for dem at omdømmet deres er godt.

