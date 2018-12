Aurora Aksnes truet manageren med å slutte med musikk

Ny TV-dokumentar gjør det klart at 22-åringen er blitt presset til å gi ut musikk hun ikke står inne for.

I NRK -dokumentaren «En gang Aurora», som vises førstkommende søndag, kommer det frem at Aksnes’ følelser rundt berømmelsen er ambivalente.

22-åringen sier der at hun har lurt på om hun egentlig vil bli artist. At det liksom bare var noe som skjedde.

Hun forteller også at hun ikke liker å ha folk innpå seg, og at hun misliker klemming. Like fullt er hun hjertelig overfor fansen som mer enn alt ønsker en klem av stjernen.

Men det hun tydeligvis strever aller mest med, er å dyttes i retninger hun selv ikke vil.

– Hvis jeg må gi ut musikk jeg ikke er fornøyd med igjen, så slutter jeg, sier hun til manager Geir Luedy (50).

Samtidig sier Aksnes at hun og debutplaten «All My Demons Greeting Me As A Friend» fra 2016 «har et veldig komplisert forhold».

Spesielt tydelig blir det at hun ikke kan stå inne for singelen «Conqueror», som hun det året fremførte til stormende jubel hos Jimmy Fallon og på flere andre TV-show mange artister ville myrdet for å få opptre hos.

Manager Luedy forklarer i dokumentaren at han presset henne hardt rundt hvilke låter hun burde ha med på platen. I en seanse innrømmer han å ha sagt til Aurora:

– Dette er deg, selv om ikke du er helt enig i det, så føler jeg at det er deg.

I en annen setting hører vi Aurora si:

– Hvis jeg ikke kan være meg , hva er vitsen da?

At det ikke alltid er god stemning mellom Aurora og manageren, skinner klart gjennom. Som når Luedy sier til kamera at han mener noen av låtene Aurora og musikerkollega Magnus Skylstad har levert, er «skuffende dårlig».

– Jeg må finne meg en ny manager, sier Aurora under et møte med litt opphetet stemning.

– Aldri kranglet

Hun forteller i dokumentaren at hun møtte Luedy som veldig ung, men at de nå jobber sammen som to voksne mennesker. Og at de krangler mye og er uenige halvparten av tiden.

– Men jeg er veldig glad i Geir, presiserer hun.

Aurora og Luedy befinner seg for tiden i Brasil, men Luedy skriver i en SMS til VG at han og Aurora aldri har kranglet.

– Vi har kanskje feilaktig brukt det ordet om diskusjoner vi har hatt. Men de uenighetene har alltid vært vennlige, sier han.

Ikke par

Aurora snakker varmt om produsent Odd Martin Skålnes (32) og Magnus Skylstad (35), som har fulgt henne fra starten.

Særlig går dokumentaren langt i å antyde at det er mer enn bare vennskap mellom henne og Skylstad, produsent og trommis. Men det er det angivelig ikke.

– Aurora og Magnus er bestevenner, sier manageren til VG.

Skylstad skriver i en SMS til VG:

– Stemmer at vi er bestevenner, ja!

Gråteanfall

TV-seerne blir i dokumentaren vitne til tårer og noe som kan virke som et slags sammenbrudd backstage.

– Den gråtingen var en reaksjon etter en lang og hard dag, opplyser Aurora selv i en SMS til VG.

Hun forteller at hun ikke var ukomfortabel med å bli filmet av TV-produsentene i alle disse intime settingene.

– Nei, det føltes ikke så rart, siden jeg kjenner mennene bak kamera så godt. Og så tenker jeg egentlig ikke så mye over at det er kameraer til stede.

Om krisetanker

Aurora er et menneske med store tanker og dype refleksjoner. Hun betror at hun har eksistensielle kriser og at hun tenker på at hun en dag «skal bli ingenting».

– Hver gang jeg lager en sang, så er jeg blitt litt mindre. Da er det veldig viktig at man vet at det var verdt det, sier hun i dokumentaren.

Det nye albumet «Infections Of A Different Kind, Step 1», som ble sluppet i september, fikk gode kritikker, men har ikke tatt av kommersielt. Flere av de åtte låtene har ennå ikke passert en million avspillinger på Spotify.

Singelen «Queendom» har drøye seks millioner, og er klart mest populær av de nye.

Det er likevel langt derfra til Auroras fem mest populære låter på Spotify – «Half The World Away», «Running With The Wolves», «Runaway», «Conqueror» og «Murder Song» – som kan skilte med henholdsvis følgende milliontall: 60, 38, 35, 26 og 25.