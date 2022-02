FÅR KRITIKK: Andreas «TIX» Haukeland får krass kritikk for låten «Hvis jeg forlot verden», som kom forrige uke.

Mental Helse om TIX-låt: − Langt over streken

Den nye TIX-låten «Hvis jeg forlot verden» får kritikk for å presentere selvmord som en utvei på kjærlighetssorg.

Generalsekretær Linda Berg-Heggelund i Mental Helse sier at sangteksten kan ses på som en «trussel» overfor en kjæreste eller ekskjæreste, og at måten det blir gjort på er uholdbar.

– Det er langt over streken, sier Berg-Heggelund til VG.

Hun legger til at Andreas «TIX» Haukeland er et forbilde for mange unge, og må være bevisst sin rolle.

Også skuespiller Emilie Tverbak har kritisert låten «Hvis jeg forlot verden» i et Instagram-innlegg.

Dette er teksten

I «Hvis jeg forlot verden» synger TIX blant annet følgende:

Hvis jeg forlot verden, ville du

Finne en måte å få tiden til å snu?

Ville du, ville du?

Ye-ye-ye-yeah

Hvis jeg forlot verden uten deg

Ville verden vært den samme uten meg?

Uten meg, uten meg

Ye-ye-ye-yeah

Hva er det du kommer til å huske

Hvis jeg plutselig sluttet å puste?

Tenk å elske noen mer enn man elsker livet

Tar en kule for deg baby, tømmer hele magasinet!

Reagerer sterkt

Tverbak kaller det ubegripelig at sangen er blitt publisert, og mener den er en manual på hvordan man kan bruke manipulasjon og selvmordstrusler som en emosjonell respons på å ikke få viljen sin.

– Du vranglærer folk at den som ikke trives i et forhold ikke kan gå videre, for da kan de få et liv på samvittigheten. Og at psykisk utpressing er et ypperlig virkemiddel for å få viljen sin, skriver Tverbak i Instagram-innlegget som skrivende stund har over 650 likerklikk og flere støttende kommentarer.

Skuespilleren kjent fra teaterscenen og serien «Hvite gutter», skriver at det gjør henne ufattelig trist at ingen som har vært involvert i prosessen med låten har reagert.

– Det viser at denne type retorikk og sjargong dessverre har en helt naturlig plass i møte med vonde følelser. At dette for noen er en helt legitim emosjonell respons på å bli forlatt, skriver Tverbak og legger til:

– Det nekter jeg å gå med på.

Innlegget gjengis med tillatelse fra Tverbak. Hun ønsker ikke å kommentere utover det hun har skrevet på Instagram.

– God ambassadør

Berg-Heggelund i Mental Helse beskriver kjærlighetssorg som noe vi alle må gå gjennom.

– TIX har vært en god ambassadør for å snakke om ting som er vanskelig. Han har vært åpen om sine egne psykiske helseutfordringer og det kan være med å senke terskelen for andre til å be om hjelp. Det har vi i Mental Helse satt stor pris på. Han har derfor et ekstra ansvar siden han har tatt den rollen i offentligheten, sier Berg-Heggelund.

Mental Helse er en organisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. De driver også en hjelpetelefon som har hatt stor pågang i pandemien.

MÅ VÆRE BEVISST SIN ROLLE: Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund sier TIX er et forbilde for mange unge, og må være bevisst sin rolle.

– Når man omtaler selvmord, er det spesielt viktig å være varsom med billedliggjøring av metode, slik som TIX gjør i denne sangen.

Berg-Heggelund sier vi må også huske på at mange som har overlevd selvmordsforsøk og/eller blitt reddet, er i ettertid glade for det.

Haukland har ikke ønsket å svare VG, men skriver i et innlegg på Instagram torsdag at han er blitt gjort oppmerksom på kritikken som har blitt rettet mot låten. Han mener at tekstutdrag er tatt ut av kontekst og dermed lett kan mistolkes.

«Jeg vil understreke at låta på ingen måte er skrevet som en trussel om selvmord. Dette handler ikke om å konfrontere eller manipulere noen med følelsene sine, men er derimot en tekst som handler om å stå igjen alene med savn og spørsmål du tenker over i ditt stille sinn og som ikke blir sagt høyt.»

Ifølge Haukland er jeg-et «å ta en kule for noen» en etablert metafor, som er mer vanlig på engelsk enn norsk.

«Dersom man leter hardt nok eller velger å dra sitater eller setninger ut av kontekst kan man helt sikkert finne mye å kritisere både meg og veldig mange andre artister og tekstforfattere for. Jeg ønsker å være tydelig på at jeg ikke kommer til å sensurere følelser jeg skriver om. Sorg er lettere å håndtere når man vet at man ikke står i det alene, og derfor mener jeg det er viktig at jeg skriver tekster som folk kan kjenne seg igjen i.»

Bjørn Rogstad i Universal Music sier til VG at alle som jobber med kunst være ekstremt forsiktige med å sensurere.

– Selv om vi i dette tilfellet er enig med TIX og ikke tolker teksten slik de som kritiserer gjør det, så er resultatet at et viktig og alvorlig tema kommer til overflaten og blir debattert. Det viser hvor viktig det er å ikke sensurere.