BARE «BARN» ER «BARN»: Neil Youngs siste plate er spilt inn på låven. Sånn høres det også ut.

Albumanmeldelse Neil Young «Barn»: Låvenes konge

Spilt inn på låven. Høres mest ut som fjøs.

Av Tor Martin Bøe

ALBUM: COUNTRYROCK

Neil Young & Crazy Horse

«Barn»

(The Other Shoe/Reprise)

I låten «Neil Young» hevder Gabrielle at hun kan ingenting om Neil Young.

Ikke er hun interessert i å vite noe heller. Neil Young er metaforen for alt som er vrangt i et forhold.

De som har prøvd å følge med på kanadierens karrierevil muligens si at Neil Young representerer i overkant mye vrangt. Langt over det man skulle tåle, uten store doser velvilje.

Spesielt de siste ti årene. Fra håpløse «Americana» til ganske gode «Psychedelic Pill» (begge 2012). Den politisk sinte «The Monsanto Years» (2015) og den imponerende overskranglete «Peace Trail» (2016). Samt klimabrølet «Colorado» (2019)

For å nevne noen. Hans fjerde album i 2021 er det eneste som ikke er enda en utgivelse fra det enorme arkivet av opptak 75-åringen har liggende. Det er nok et Crazy Horse-støttet sådan, bare to år siden sist.

ONLY LÅVE: Muligens er dette låven «Barn» er spilt inn på.

Pandemiens krav om å begrense antall nærkontakter har altså endelig fått et positivt utfall.

Eller positivt og positivt. Hvilken pH-verdi man tilegner dette albumet avhenger av hvor høy toleranse man har for Youngs imponerende evne til å surre seg bort i riff, skrangel og engangsinnspillinger. «Barn» har noen ganske solide høydepunkter, som riktignok ikke når opp på topplisten over hans beste. Den har også nedturer, som ikke når ned til hans aller mest trøstesløse.

Generelt virker det som om man her har skrudd på opptaksmaskineriet og latt livespillet flomme. Noen ganger ekstremt ukritisk. Noen ganger direkte håpløst.

«Change Ain’t Never Gonna» er for eksempel en passe intetsigende blues som ingen har orket å gjøre ferdig. Derfor fader den bare ut før den har nådd treminuttersmerket.

PROMOLÅVE: Akkurat da du ikke trodde pressebilder kunne få mer elendig kvalitet, tester Neil Young og Crazy Horse ut «skjermbilde fra VHS».

«Canerican» handler derimot om akkurat det man tror, de motstridende følelsene i å både komme fra Canada og USA. «I am all colors, all colors is what I am», synger han blant annet her. Musikalsk en så klassisk Young/Crazy Horse-låt at harmoniene kunne vært brukt på både «Rust Never Sleeps» og «Sleeps with Angels».

Den fader av en eller annen grunn også ut, før den får helt tatt av.

Det gjør heldigvis «Shape of You» også. Den er, takk og lov, ikke en Ed Sheeran-cover. «Thumblin’ Thru The Years» og «Song of the Seasons» er derimot nydelige kjærlighetslåter, hengivne som bare Neil Young kan.

Albumets beste låter, spesielt «Human Race», legger seg mot «Ragged Glory» i riff. Mens teksten undrer seg over hvem som skal redde menneskeheten.

Svaret er nok hverken Neil Young eller Gabrielle.

Men begge skal ha for å prøve.