MOTEIKON: Harry Styles, popstjerne og trendsetter, på Grammy Awards i mars i år.

Harry Styles: − Kanskje vakrest når jeg sover

Popstjernen Harry Styles (27) lanserer egen kolleksjon med neglelakker for å hjelpe andre til å føle seg fine.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den tidligere One Direction-stjernen lanserte mandag sitt eget kosmetikkmerke med navnet Pleasing. Og det er altså fingerpryd det handler om – i første omgang.

I et langt intervju med bladet Dazed forklarer Styles at det måtte bli neglelakk, fordi det var med det ideen «ble født». I flere år nå har briten fått oppmerksomhet for sin særegne, trendsettende stil, deriblant for sine dekorerte negler.

– Det er sånn at hvis jeg ser en farge på en blomst eller en tapet, så tenker jeg at «sånne negler vil jeg ha». Det har vært et morsomt lite prosjekt, men under pandemien, og da vi omsider ga det navnet Pleasing, så føltes det som noe mye større enn neglelakk, sier 27-åringen.

Styles poserer på forsiden av Dazed og over flere sider inne i bladet. På flere av bildene bærer han fargesprakende skjørt og kjoler. Det er ikke første gang.

GRAMMY: Harry Styles opptrådte under stjernefesten i Los Angeles i mars.

I fjor vakte artisten oppsikt ved å være første mann til å pryde forsiden på motebibelen Vogue – iført nettopp kjole.

– Det er morsomt, for jeg ser ikke på meg selv som noe moteikon, sier Styles i det ferske bladintervjuet.

Han forklarer at han med sin nye kolleksjon vil «hjelpe mennesker med å føle seg vakre».

Styles synes imidlertid ikke at det å være vakker eller føle seg vakker handler om utsende. I stedet mener han at mennesker som er glade og gløder, stråler på en bestemt måte. Det er målsettingen, sier han, at produktene hans skal hjelpe folk til å finne den gløden.

VANT: Harry Styles med Brit Awards-trofeet i London i mai.

På spørsmål om når han selv føler seg som best, svarer Styles:

– Hmm, når jeg føler meg vakrest? Inni meg vil jeg si når jeg har avsluttet en meditasjon eller noe. Eller kanskje når jeg sover.

Styles forteller for øvrig i intervjuet at han er blitt tryggere på seg selv og i livet generelt. Da han slo gjennom på poparenaen som 16-åring, gikk han med redsel for at alt skulle stoppe opp. Han var usikker på hvem han var om One Direction skulle splittes, og han sto igjen alene.

I dag er Styles den av de tidligere medlemmene som har lyktes mest med solokarrieren.

– I dag er det ikke lenger en skremmende tanke at folk kanskje ikke liker musikken min, som det var før. Det føles godt og frigjørende. jeg jobber ikke ut fra frykt, sier han.