OVER OG UT: Slash og Axl Rose i Guns N’Roses i 2018 ser ut til å bli historiens siste konsert på Valle Hovin i Oslo – arena for Norges største konserter helt siden 20. juni 1987 (Tina Turner). Byrådet søker nå etter erstatningsarealer andre steder i Oslo.

Valle Hovin: Skrotes som konsertarena

Nå letes det etter erstatninger for den tradisjonelle utendørsarenaen, mens Voldsløkka enn så lenge blir Oslos eneste storarena som kan huse opp mot 50.000 mennesker – men bare to ganger i året.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kom frem i et møte i Oslo bystyres kultur- og utdanningsutvalg onsdag ettermiddag. Der var byråden for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), klar på at fokus nå ligger på å finne alternative arealer til Valle Hovin.

– På lengre sikt er vi nå i gang med en prosess med byetaten og kulturetaten – og der hvor vi er i dialog med konsertarrangørene selv – for å finne andre arealer som kan erstatte kapasiteten som er utfordrende på Valle Hovin, sa Gamal.

les også Vil gjenåpne Valle Hovin for storkonserter

Både bystyregruppene til Høyre og Venstre har i hele år etterlyst et klart svar på om Valle Hovin også etter rehabiliteringen av det ærverdige skøytestadionet kan være en arena for større konserter.

Denne gangen var det Venstres Hallstein Bjercke som stilte spørsmålet. Bjercke sa han ble «eitrende forbanna» da han leste i VG at Justin Bieber skulle til Trondheim, ikke til Oslo. Bieber må gjerne dra til Trondheim også, sa Bjercke, men han var opptatt av at Oslo i tillegg må ha mulighet til å arrangere denne type storkonserter.

les også Sår tvil om Valle Hovin som konsertarena

Til dette svarte kulturbyråden at de «nylig har fått tilbakemelding fra Oslobygg knyttet til at det er foretatt en vurdering av om Valle Hovin kan benyttes til konsertarena».

– De beregningene som de har gjort viser at det er visse begrensninger siden banedekket ikke vil tåle belastningen som kan oppstå når større mengder personer står tett på flaten der, og utfordringen her er når man hopper, når mange hopper i takt. Så det er tekniske tilbakemeldinger, sa Gamal og la til at situasjonen er utfordrende.

Den endelige vurderingen i form av en rapport er rett rundt hjørnet, kunne byråden fortelle.

TOMMEL NED: – Vi jobber både med hvordan vi kan finne erstatning til kapasiteten som blir redusert (på Valle Hovin, red.anm.), samtidig som vi jobber med andre alternativer for å øke kapasiteten, sa byråden for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV) om fremtiden til Valle Hovin som storkonsert-arena etter rehabiliteringen av stadionet.

Tidligere har de tekniske begrensningene også handlet om at det planlegges å bygge tak over nye Valle Hovin.

«Siden sist det var en større konsert på Valle Hovin har det skjedd en utvikling i området, blant annet er det bygget flere hundre nye leiligheter i umiddelbar nærhet. Dette sammen med at det eventuelt kan bli bygd tak over anlegget kan gjøre anlegget lite egnet for fremtidige konserter», skrev byråd Omar Samy Gamal til Venstres bystyregruppe i august i år.

les også Slutten på festival som vi kjenner det?

Det er en gyllen æra av storkonserter i Oslo som avsluttes med vrakingen av Valle Hovin. De aller største verdensartistene har gledet sitt publikum på Valle Hovins tidligere betongdekk gjennom tre tiår; Bruce Springsteen har spilt der hele syv ganger, The Rolling Stones fem.

U2 har gjestet Valle Hovin tre ganger, det samme har Tina Turner, Pink Floyd, AC/DC og Metallica, mens Michael Jackson, Guns N’Roses og Madonna har holdt to konserter her. For ikke å glemme Prince, Paul McCartney, Dire Straits og Iron Maiden.

EN SAGA BLOTT: Aldri mer? Slik har store deler av den norske musikkinteresserte befolkningen opplevd Valle Hovin, her under Bruce Springsteens konsert i 2012.

Samtidig bekreftet Omar Samy Gamal på onsdagens møte at det blir to konserthelger på Voldsløkka i 2022, og at han ønsker Voldsløkka som en permanent konsertarena. Begrensninger i forhold til beboerne rundt hele området gjør imidlertid at bruk av Voldsløkka begrenses til to sommerhelger i året.

– Jeg har på kort sikt gitt signaler – og orientert utvalget om dette tidligere – at det skal legges til rette for to arrangementer for Voldsløkka, også i 2023, og vi tar sikte på at det blir en permanent løsning, sa byråden.

SKUFFET: Anne Haabeth Rygg i Høyres bystyregruppe er skuffet over at kulturbyråden ikke ønsker å beholde Valle Hovin som konsertarena også etter rehabiliteringen.

Gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Høyres bystyregruppe kaller det «forferdelig dårlig planlegging» at Valle Hovin nå trolig skrotes for fremtidige storkonserter.

– Dette har vært en veldig spesiell arena for veldig mange i flere tiår, og Oslo kan ikke kalle seg en kulturby uten å ha en stor arena for denne type konserter. Oslo er i ferd med å bygge seg opp til en tøff kulturhovedstad med nye Deichmanske, Munch-museet, Nasjonalmuseet og Operaen som allerede er på plass. Da må det være rom også for steder som kan huse store konsertarrangementer andre steder enn Voldsløkka to ganger i året, mener Haabeth Rygg.

Hun legger til at siste ord ikke er sagt, og at de ikke har gitt opp helt ennå.

– Nå vil vi gå grundig gjennom rapporten som byråden viser til for å se hva som er mulig å få til uten at det får altfor store negative konsekvenser for rehabiliteringen av skøytebanen, sier Anne Haabeth Rygg.