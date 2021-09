SKEPTISK: Selvsagt begynte den helsikes trubaduren utenfor å gaule «Tore Tang» da Morten Abel gjorde seg klar for fotoshoot.

Plateanmeldelse: Morten Abel – «Bare prøv deg, sjelefred»: Siddisen kan

… når han vil: Morten Abel runder av «hverdagstrilogien» med sitt mest engasjerende album på årevis.

Av Marius Asp

Publisert: Oppdatert nå nettopp

ALBUM: POP

Morten Abel

«Bare prøv deg, sjelefred»

(Warner Music)

Morten Abel er ikke en mann det er helt enkelt å bli klok på. 59-åringen fra Stavanger har evnen til å hoste opp herlige popøyeblikk med forbløffende regelmessighet. Han har også en foruroligende evne til selvsabotasje – ofte med klein humor, lyrisk såvel som musikalsk, i begivenhetenes sentrum.

Samtidig er jo denne uforutsigbarheten et av mannens mest appellerende kjennetegn.

Etter to norskspråklige plater som spenner fra ganske bra («I fullt alvor») til temmelig middels («Evig din»), avslutter den gildt titulerte «Bare prøv deg, sjelefred» prosjektet med stil – og et mer konsekvent alvor som kler både tematikken (aldring, kjærlighet, familie og hverdag, grovt oppsummert) og musikken ypperlig.

Åpningssporet «Sol og høy himmel» er en uimotståelig og sorgmunter popperle gravd ut av samme melodiske jordsmonn som klassikeren «Here We Go Then, You and I» (1998), og påfølgende «Bare du og meg, sa du» – en «Cats in the Cradle» snudd på hodet – er nesten like fin.

les også Plateanmeldelse: Morten Abel: «Evig din»

Flott er også bittersøte og grandiose «Et døgn i New York», der hovedpersonen befinner seg i skvis mellom storbydrømmer og virkelighetens tyngdekraft. «Så kom regn», på sin side, er en befriende usentimental skildring av et liv som når bunnen.

«Landet YaYa» representerer et enslig musikalsk feilskjær – verset fungerer ikke, uansett hvor mange ganger man prøver – men også den har sin verdi, i form av en tekst som balanserer et alvorlig tema med fabulerende bilder og absurd humor.

Legg til en tiltalende produksjon fra Børge Fjordheim og et bunnsolid band som følger Abel gjennom sol og regn, og du har en såkalt vokser som gjør seg godt i lomma – og på øret – når høstluften vokser seg krisp i lungene.

BESTE LÅT: «Sol og høy himmel»