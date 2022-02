LÅTSKRIVER-EKTEPAR: På selveste Valentinsdagen får vi høre resultatet av det aller første musikalske samarbeidet mellom ekteparet Sissel Kyrkjebø og Ernst Ravnaas. Senere i vår kommer ytterligere to låter som de to har skrevet sammen.

Sissel Kyrkjebø: Fikk kjærlighetssang av ektemannen

På selveste Valentinsdagen debuterer skatteadvokat Ernst Ravnaas (67) som låtskriver med en kjærlighetssang til sin ektefelle, Sissel Kyrkjebø (52).

Sangen heter «I Rest My Eyes» og kom brått på for Sissel som ikke ante at ektemannen skrev melodier.

– Nei, han hadde aldri gjort det før, dette er debuten hans. Det er noe med at når du elsker musikk og lever mye med musikk i hverdagen – som han har gjort hele tiden – så får han et fundament, sier Kyrkjebø.

– Det ble en veldig gøy prosess. Nå må vi ha slike små pianoplanker over hele huset! For ham blir det en hobby, tror jeg. Og jeg har alltid sagt at man aldri skal glemme å være en glad amatør. For alt handler om kreativitet, tørre å feile – ikke ha dette presset på seg. Det har ikke han, han har skuldrene nede. Nå skriver han jo en haug med sanger hele tiden!

Ernst Ravnaas forteller til VG at han spilte klassisk piano i tenårene, og at han alltid har vært veldig glad i musikk.

– Jeg har i 12 år levd tett på Sissel, hørt på hennes musikk og tenkt at hennes stemme er perfekt for lange, rolige melodilinjer. Da hun var på turne i 2019, og jeg var hjemme alene, satt jeg en del ved pianoet og forsøkte å lage melodilinjer som jeg «hørte» kunne passe for henne. «I Rest My Eyes» ble til på den måten. Melodien er nok litt lengtende, innrømmer Ravnaas.

Dermed sendte han en mail til Sissel og hennes faste pianist, Tim Carmon. Men Sissel hadde fokus et helt annet sted.

OVERRASKER: Sissel Kyrkjebø er klar med en helt splitter ny låt, «I Rest My Eyes», som er skrevet av hennes egen ektemann, skatteadvokaten Ernst Ravnaas.

– Jeg var helt inne i turnéboblen og klarte ikke å sette meg ned for å høre noe som kanskje heller ikke var i takt hele tiden, men jo – jeg kunne høre at det var en melodi der, men jeg klarte ikke å sette meg inn i det der og da. Men Tim gjorde det, sier Sissel.

– Så sa Tim; «Sissel, this is actually quite good!» Ok, ok – men jeg er bare nødt til å vente, jeg kan ikke ta dette nå! Men Tim tok den og satte akkorder til den og sendte den tilbake til oss. Da hørte jeg det. Og tenkte; fy søren, dette er jo bra! Hvordan kan du skrive noe sånt? Så svarer Ernst at jeg hører bare stemmen din når jeg skriver. Det var jo veldig romantisk!

Den første tekstlinjen var «I rest my eyes on starry nights», og de neste to linjene var også skreddersydd til en kjærlighetssang, syntes Sissel. Resten av teksten måtte justeres i samråd med henne selv da Ernst var nærmere en kampsang for vern av planeten enn en kjærlighetssang...

– Åpningen passet perfekt inn i det bildet jeg så for meg. Det var en fin og veldig billedlig setning, for når du er oppe på gården (ekteparets bopel i Hov i Land, red.anm.), så er det slik det er.

– Et lengselsbilde?

– Ja, og ikke minst fordi du sitter jo under en fantastisk flott stjernehimmel der, og det er det teksten skulle handle om. Så jeg fikk overtalt komponisten om at det var riktig tekst. Vi så helt forskjellige bilder, men lengselen var der, sier hun.

– Føler du på den samme lengselen selv når du er langt hjemmefra?

– Ja, og det er akkurat det sangen handler om. Uansett hvor du befinner deg i verden, sitter du under den samme stjernehimmelen. Derfor, for meg, blir det en dobbelt betydning, uten at det skal bli for sukkersøtt eller sentimentalt. Men er man glad i noen, så kan det fort bli det, smiler hun.

– Så er det noe man har følt på i den tiden vi har vært i også. At man noen ganger har vært langt unna den som man gjerne ville ha vært der sammen med, og sett opp på den samme stjernehimmelen – sett stjernene fra samme vinkel. Derfor falt den teksten også veldig naturlig for meg, sier hun.

TAR KONTROLL: De siste årene har Sissel Kyrkjebø tatt kontroll over alle funksjoner for sine utgivelser. God hjelp er det likevel ennå å få, som her, med Bjørn Erik Pedersen i Whiteroom Studio i Asker.

«I Rest My Eyes» kommer ut på selve Valentinsdagen, hvilket langt fra er tilfeldig.

– Jeg synes det passer fint at den kommer ut på Valentinsdagen, det er jo en kjærlighetssang. Det falt naturlig at den gjorde det. «I Rest My Eyes» er en sang som jeg synes stemmer med den lengselen man har når man er borte fra hverandre, eller man minnes øyeblikk da man satt der sammen under stjernene, sier Sissel som også avslører at det kommer en hel trilogi i løpet av våren med låter som ekteparet har skrevet.

– Uansett hvordan dette går, er det en suksess for oss alle, fordi dette er noe vi aldri har gjort før. Dette er vårt første steg ut. Vi har ennå mye som ligger og venter, lover hun.

Dette blir Sissel Kyrkjebøs første nye utgivelse siden det grandiose prosjektet fra 2019 der hun «feiret» sin egen 50-årsdag med gi ut 50 låter under navnet «Reflections», som for øvrig også handlet om kjærlighetssanger.

– Det er ingen hemmelighet at Ernst har vært en viktig støttespiller for meg der også, for det var et stort prosjekt å dra alene. Han har vært med overalt, han har kommet med forslag til sanger, vi har diskutert tekster mye og ikke minst med alle videoene jeg lagde til låtene. Der kunne jeg drodle med ham og diskutere hva jeg skulle si, og så er det viktig å ha noen – en bedre halvdel som elsker musikk, i mitt tilfelle – som kan pushe deg litt; «kom igjen, det der klarer du, det der klarer du!».

TYNGRE TIDER: I 2013 deltok Ernst Ravnaas og Sissel Kyrkjebø sorgtynget i begravelsen til Lage Fosheim. Sissel var tremenning til kunstnersøsknene Lage og Minken Fosheim. Minken døde fem år etter broren, i 2018.

Etter å ha bodd midt i Oslo sentrum i en årrekke, har Sissel Kyrkjebø og Ernst Ravnaas blitt fastboende på gården på Hadeland som de opprinnelig kjøpte som landsted for å kunne samle storfamilien.

– Jeg merket bare at jeg følte meg mer og mer hjemme der. Så tenkte vi å gi det sjansen, og med hjemmekontor og alt, så fikk vi virkelig testet det. Vi merket jo under coronaen at vi ikke savnet så mye det å komme inn til Oslo, vi syntes egentlig at det var mest deilig å være på gården. Der har vi en frihet – luft og rom – og det elsker jeg! Nå blir det faktisk nesten stas å komme inn til Oslo. Jeg opplever faktisk byen på en bedre måte fordi det er en sånn kontrast til der vi bor, sier hun.

Sissels to døtre med Eddie Skoller, Ingrid og Sarah, har nå kommet midt i tyveårene og bor i København. Begge har arvet noen musikalske gener fra sine foreldre, forteller hun.

– Ja, de skriver låter og holder på for seg selv. Men de må følge sitt eget tempo og finne ut hva de synes er gøy. De er jo litt miljøskadet. Og de har lyst til å holde på med musikk. Men de må få lov til å finne sin egen plattform, om det skal være hobby eller yrke. Det er nok ikke så lett når foreldrene har så tydelige plattformer hver for seg.