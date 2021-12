VIL IKKE: – For meg å utgi ny musikk er det bare min familie som får «glede» av. De vil at jeg skal mislykkes, skriver Britney Spears på Instagram og bruker ord som «fuck you».

Slik ber Britney familien «dra til helvete»

Nå forteller Britney Spears hvorfor hun ikke har utgitt nyskrevet musikk siden 2016 og hvorfor hun heller ikke planlegger nye utgivelser.

I et langt innlegg som popstjernen nylig publiserte på Instagram skriver popstjernen at dette er hennes måte å be familien dra til helvete på.

– For meg å utgi ny musikk er det bare min familie som får «glede» av. De vil at jeg skal mislykkes, skriver Britney Spears som bruker ord som «fuck you».

Dette til tross for at hun så sent som i forrige uke antydet på Instagram at nå hadde hun nye sanger på gang.

Hennes siste album «Glory» kom ut i 2016. Et album som forøvrig fikk terningkast to og ble slaktet av VGs anmelder som spurte:

– Hvor er du, Britney?

Spears skriver videre i det siste innlegget på Instagram at hun i over ti år har spurt om å få lov til å fremføre nye låter eller en remiks av gamle hits.

– Jeg hadde to måneder fri mellom hvert show jeg hadde i Las Vegas i løpet av fire år. Men hver gang jeg spurte, fikk jeg bare nei, skriver Spears.

Det har stormet rundt Britney Spears denne høsten i forbindelse med at hun har kjempet mot et omstridt vergemål hun tidligere ble underlagt. Hun har klandret både moren og faren for hvordan hun er blitt behandlet.

I et innlegg på Instagram som ble publisert i begynnelsen av november - og senere slettet - tok hun et hardt oppgjør med moren.

Ifølge TMZ og BBC skrev Britney i innlegget:

«Du vet nøyaktig hva du gjorde. Pappa er ikke engang smart nok til å tenke på et vergemål. Det folk ikke tenker på, er at det var mamma som ga ham ideen».

Popstjernen skal ha fortsatt med følgende:

«Jeg får aldri de årene tilbake. Hun ødela livet mitt i hemmelighet».