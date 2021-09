POPIKON: Britney Spears, her på GLAAD-gallaen i Beverly Hills i 2018.

Skjebnedag for Britney Spears i retten

Det er forventet at dommeren i onsdagens høring vil avgjøre om popstjernen skal få fullstendig frihet eller ikke.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Høringen i Stanley Mosk Superior Court i Los Angeles starter ifølge Yahoo Entertainment klokken 22.30 norsk tid. Trolig vil den vare i flere timer.

Til syvende og sist er det dommer Brenda Penny som skal avgjøre Britneys skjebne. Hun har tidligere avvist et krav om å fjerne pappa Jamie Spears som verge.

ABC News skriver at presset på den anerkjente dommeren nå er svært stort, og at det forventes at Penny i løpet av høringen bestemmer om Britney skal løsrives fra farens styre, og om noen skal erstatte ham som verge.

Dommeren kan også komme til å kunngjøre at Britney slipper fullstendig fri fra formynderiet hun har vært underlagt siden den voldsomme kollapsen i 2008.

Det siste er ifølge familierettsadvokat Christopher C. Melcher mindre sannsynlig. Han sier til Yahoo Entertainment at det viktigste for Britneys advokat er å få fjernet farens innblanding, og at det er mange løse tråder som må nøstes i før vergemålet kan avskrives fullt og helt.

– Jeg tror ikke vergemålet vil opphøre under høringen, sier Los Angeles-baserte Melcher.

STØTTE: «Free Britney»-demonstranter utenfor rettssalen i Los Angeles i juli.

Britney og hennes advokat har heller ikke søkt om full løsrivelse på det nåværende tidspunkt. I stedet har de søkt retten om å få innsette en regnskapsfører ved navn John Zabel som midlertidig verge for popstjernens forretninger og økonomi.

Melcher mener det faktum at Jamie Spears (68) selv har søkt om å få tre av som datterens formynder, og å avslutte vergemålet, er et strategisk trekk for å slippe unna økonomisk gransking. Advokaten antar at pappa Spears tror han vil slippe å bli studert i sømmene, dersom ingen annen overtar oppgaven han har hatt til nå.

Farens advokat: – Folk tar så feil

CNN har snakket med en vergemålsadvokat, Lisa MacCarley, som mener det er sannsynlig at dommeren kan komme til å fjerne hele vergemålet, særlig fordi loven i California ikke krever en medisins eller psykiatrisk evaluering for å gjøre det.

BITTERT: Jamie Spears og Britney Spears kriger i retten.

Advokat Mathew Rosengart kjemper en hard kamp på Britneys vegne. Ikke bare krever han at Jamie Spears skal suspenderes som verge med umiddelbar virkning. Rosengart har også varslet at pappa Spears ikke vil slippe unna med å trekke seg frivillig, men at han vil forlange full etterforskning av det han hevder er lovbrudd fra Jamie Spears’ side.

I de to foregående høringene har Britney deltatt digitalt og detaljert forklart hvordan hun mener hun er blitt utnyttet og kontrollert på det groveste. Om Britney selv vil være til stede, og om hun skal si noe, er uklart.

Tirsdag ble det klart at Jamie Spears, tilt ross for at han har søkt om å tre av, har sendt klage til retten mot datterens forslag om å sette inn Zabel. Han mener at Zabel ikke har «erfaring og klokskap» til å styre popstjernens formue på det som oppgis å være 60 millioner dollar, altså 520 millioner kroner.

Jodi Montgomery, som har vært Britneys verge på det personlige planet siden 2019, har også krevd at artistens far fjernes. Montgomery har også sagt at om retten mener det beste er at også hun fratrer som verge, så er det greit – så lenge det er til Britneys beste.

Britney har så langt gjort det klart at hun ønsker å beholde Montgomery som sin personlige rådgiver.

Ifølge CNN kan andre familiemedlemmer i onsdagens høring motsette seg at Jamie Spears fjernes. Det regnes som lite sannsynlig, siden Britneys mor, Lynne Spears, for lengst har uttalt at hun mener datteren er i stand til å ta vare på seg selv.

Britneys foreldre ble skilt for mange år siden.