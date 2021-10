PRISDRYSS: Adele under Grammy-utdelingen i 2017 der hun vant hele fem priser for albumet «25»

Adele slipper ny musikk

Den britiske superstjernen avslører på Twitter at hun kommer med ny musikk for første gang siden 2015.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter en tid med heftige spekulasjoner blant fansen kom nyheten de har ventet på: Tirsdag ettermiddag har Adele lagt ut et videoklipp på Twitter der hun annonserer at hun slipper låten «Easy on me» 15. oktober.

I den 21 sekunder lange videoen ser vi popstjernen som kjører i en bil med tilhenger som tilsynelatende inneholder et flyttelass. Samtidig høres det som kanskje er introen til den nye låten.

Det har i flere år vært spekulert i når det skulle komme ny musikk fra den britiske sangeren, som ikke har utgitt noe siden det prisbelønte albumet «25» kom i 2015.

Ryktene om et fjerde studioalbum skjøt for alvor fart da en kanadisk radio-DJ 28. september tvitret at det skulle komme et nytt album fra Adele den påfølgende uken.

Det gjorde det ikke, men ved ukens utløp begynte det å dukke opp store 30-tall på storskjermer og fasader i flere storbyer rundt om i verden.

Flere tilhengere av superstjernen tok stuntet som et signal på at det kommer et nytt album.

Sangerens tidligere album har vært titulert etter alderen hun hadde da hun skrev dem: «19», «21» og «25».

Adele er nå er 33 år gammel, men var 30 år da hun brøt med fra eksmannen Simon Konecki, som hun har en sønn sammen med. Flere fans spekulerer derfor i at «30» er navnet på det neste albumet.

Etter skilsmissen har 33-åringen funnet lykken med sportsagenten Rich Paul.