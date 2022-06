«IKKE ET SIRKUSDYR»: Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen (24) vil ha slutt på det hun opplever som eksotifisering og diskriminering av samiske artister.

Møtt med krav om å opptre i samekofte: − Direkte rasistisk

Da artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen (24) skulle opptre på Oslo Tropical Forest Forum, ble hun bedt om å ta taxi hjem og skifte til kofte. Nå beklager både arrangøren og eventbyrået.

– Jeg kan ikke tenke meg at Dagny eller Ruben eller Astrid S blir spurt om å ta på seg bunaden. Mine to andre bandmedlemmer, som ikke er samiske, fikk ingen føringer, sier Ella Marie Hætta Isaksen (24) i et telefonintervju med VG.

Sammen med bandet sitt ISÁK var den tidligere «Stjernekamp»-vinneren hyret inn for å opptre på Oslo Tropical Forest Forum tirsdag 21. juni, og deretter delta på en paneldebatt påfølgende dag. Konferansen arrangeres av Norad og Klima- og miljødepartementet.

ETTERLYSER FOLKESKIKK: – Mitt poeng er ikke at vi skal bruke mindre kofte. Tvert imot har jeg et personlig mål om å bruke koften oftere. Men det må være på egne premisser, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen (24) til VG.

I forkant av oppdraget fikk Isaksen, via sitt bookingbyrå, en skriftlig oppfordring om å stille i kofte. Avsenderen var eventbyrået All-In som står for gjennomføringen av konferansen.

– Det var en melding som ble sendt noen dager før arrangementet. Jeg svarte at jeg tar på meg det jeg vil, fastslår Isaksen.

– Når samiske artister blir invitert til konferanser og eventer, gjøres det ikke alltid på riktige premisser. Iblant er det tydelig at arrangøren ønsker et mangfoldsalibi og noe eksotisk. Jeg er ikke en maskot eller et sirkusdyr.

Stordalen-eid

All-In drives av Jens Nesse. Firmaet er deleid av milliardær Petter Stordalen og tidligere «Idol»-dommer og manager Jan Fredrik Karlsen. Sistnevnte jobber som kreativ leder i selskapet.

I et Instagram-innlegg med tittelen «Jeg er like mye same uten koften» forteller den samiske artisten om hvordan hun ikke følte for å iføre seg koften, men heller kledde seg i sjal og belte – noe eventbyrået ifølge Isaksen tok ille opp.

24-åringen har de siste årene markert seg som aktivist for miljøvern og samisk kultur og mot psykisk og seksuell vold.

Les Ella Marie Hætta Isaksens innlegg i sin helhet her:

Fikk klage

VG har sett meldingen der eventfirmaet All-In begrunner kofteønsket med at «det er mange urfolk i salen fra hele verden» og at «arrangør synes det hadde vært veldig stas». Dette mener Isaksen er uhørt:

– De kan godt ønske seg at jeg går i kofte, men man dikterer ikke hva andre mennesker har på seg. Det er ren folkeskikk. Det er direkte rasistisk at jeg som samisk artist må møte forventning om hva jeg skal se ut som før arrangør blir fornøyd med jobben jeg gjør, tordner hun.

– Da jeg skulle gå på scenen selve arrangementsdagen, spurte en person fra eventbyrået All-In en person i mitt team om jeg ikke bare kunne ta en taxi hjem og skifte i full fart. Da jeg nektet, sendte eventbyrået i etterkant en klagemail til bookingbyrået mitt, forteller Isaksen.

FRIVILLIG KOFTEKLEDD: I 2020 opptrådte Ella Marie Hætta Isaksen med Halvdan Sivertsen i Oslo Spektrum. Han fylte da 70 år og hun valgte å stille i kofte.

Der og da bestemte hun seg for å stille strippet for samiske elementer i paneldebatten dagen etter, selv om hun til vanlig pleier å ha på seg dette. I stedet gikk hun for en hvit bluse og svarte jeans.

– Det er trist å innse at selv i Norge har man et forvrengt og stereotypisk bilde av hva urfolk og samer er. Jeg møtte jo mange andre urfolk på konferansen – ingen av dem gikk i spesielle klær, understreker hun.

– Men siden de kanskje har lenger hår eller er mørkere i huden, faller de innenfor det arrangøren mener ser urfolksaktig ut. Jeg er for høy og for hvit til å komme som jeg er. Det er bekymringsverdig at man ikke vet at urfolk ser forskjellig ut.

VG har vært i kontakt med og fått bekreftet fra Isaksens team at eventbyrået etter lydprøven prøvde å få hjelp til å overtale henne til å gå med kofte.

Da dette ble avslått, skal responsen ha vært at «kunden kommer til å bli dritsur».

– Stereotypisk bilde av urfolk

Isaksen besluttet å ta et offentlig oppgjør da hun fikk tilbakemeldinger fra andre samiske artister som har opplevd lignende episoder.

– Jeg kommer i tide, jeg fremfører like godt som jeg pleier å gjøre, jeg tar applausen og går av scenen. Jeg er profesjonell og gjør jobben min som en hvilken som helst annen norsk artist hadde utført den. Men det holder tydeligvis ikke, samiske artister møter et ekstra krav: Om å være kveldens pynt eller kveldens sirkusdyr.

STØTTESPILLER: Bookingagent Eivind Fadnes hos Nordic Live representerer Ella Marie Hætta Isaksen.

Bookingagent Eivind Fadnes hos Nordic Live skriver i en SMS til VG at dialogen rundt inngåtte avtaler er konfidensielle.

– Vi støtter Ella i hennes virke som artist og forkjemper for samisk identitet og kultur, understreker Fadnes i meldingen.

Hetset etter prinsessebursdag

Prisen som kommer med å bære kofte gjør at det følger en tyngde med valget, forklarer Isaksen. Hun opplever det ikke som et valg å være aktivist, men noe hun må gjøre:

– Jeg kjenner på et ansvar for å si ifra fordi jeg har bidratt til å gjøre samisk kultur og joik mer allment tilgjengelig og populært. Med oppsvinget av oppmerksomhet som samisk kultur får, har jeg også et ansvar for å ta et oppgjør med de negative konsekvensene, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

INVITERT I PRINSESSEBURSDAG: De samiske artistene (f.v.) Emil Karlsen (24), Ella Marie Hætta Isaksen (24) og Marja Mortensson (27) i full festskrud under feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag på Deichman Bjørvika, Oslos hovedbibliotek.

Samme uken som hun opplever koftekrav, ble Isaksen og en kollega – artist og skuespiller Emil Karlsen (24) – utsatt for koftehets ved Oslo S. Karlsen, som var joikementor under fjorårets «Stjernekamp»-sesong, bekrefter hendelsen til VG.

– Å bære kofte er risikofylt. Da jeg deltok i bursdagen til prinsesse Ingrid Alexandra, ble jeg på hjemveien utsatt for den groveste hetsen jeg noen gang har opplevd. Jeg ble truet av en mann på busstoppet etter feiringen og var redd for å bli banket opp. Samme dagen fikk jeg altså et pålegg om å ta på meg nettopp det antrekket, forteller Isaksen.

– Det er følelsesladd å bli dratt i to så ulike retninger. I det ene sekundet risikerer jeg å bli slått ned fordi jeg har på meg koften. I det neste sekundet får jeg tilsnakk og blir kjeftet på fordi jeg ikke har den på meg. Dette er dilemmaer og følelser mange samer i Norge må forholde seg til hver dag. Derfor skal det være opp til den enkelte når man velger å eksponere seg.

Eventbyrået: – Ønsket kom fra oss

VG har vært i kontakt med daglig leder Jens Nesse og prosjektleder Thomas Haugom i eventbyrået All-In. Begge var involvert i kommuniseringen av koftekravet.

Nesse viser til Haugom som skriver følgende på SMS til VG:

– Vi beklager denne uheldige situasjonen Ella Marie Hætta Isaksen er satt i, og vi beklager at hun ble spurt om å gå med samisk klesdrakt. Vi er veldig fornøyd med Ella Marie og ISÁK sin opptreden på dette arrangementet.

BEKLAGER: Prosjektleder Thomas Haugom i eventbyrået All-In.

– Kunden her er Norad. Er det Norad som har ytret ønske om at Isaksen skulle stille i kofte? Eller kommer dette kravet fra All-In?

– All-In står ansvarlig for dette kunstneriske innslaget og ønsket om samisk festdrakt kom fra oss. Vi beklager dette, svarer All-In prosjektleder Thomas Haukom.

– Ella Marie Hætta Iversen kaller All In's koftekrav for «direkte rasistisk». Har dere forståelse for reaksjonen?

Dette spørsmålet velger All In-sjefene å forbli ubesvart.

– Vårt sitat er det vi ga tidligere i dag, skriver daglig leder Jens Nesse i en SMS til VG.

STILTE KOFTEKRAV: Daglig leder Jens Nesse i eventbyrået All-In.

Norad: – Tar fullt ansvar

Kommunikasjonsdirektør Martha Haukaas i Norad gir Ella Marie Hætta Isaksen en uforbeholden unnskyldning da VG tar kontakt.

– Norad tar fullt ansvar for det som skjer på våre arrangement. Uavhengig av hvem som har hatt dialogen med ISÁK og deres management, så har vi ansvaret, så vi vil gjerne beklage denne hendelsen, uttaler Haukaas i en e-post til VG.

BEKLAGER OGSÅ: Kommunikasjonsdirektør Martha Haukaas i Norad

– Det (Oslo Tropical Forest Forum, journ.anm.) er en internasjonal konferanse hvor folk fra hele verden samles for å drøfte løsninger på klimautfordringer og avskoging, og urfolks rettigheter og identitet står sentralt. Hva folk velger å ha på seg er selvfølgelig helt opp til dem, så vi er lei oss for at Hætta Isaksen ble spurt om å gå med samisk klesdrakt. Vi har hele veien opplevd kommunikasjonen med All-In som ryddig og profesjonell, og de beklager også at dette kunne skje.

I en ny e-post til VG ønsker Norad-kommunikasjonssjefen å legge til følgende:

– Ella Marie og bandet hennes ISÁK hadde en fantastisk opptreden, og får veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne på Oslo Tropical Forest Forum.

