Festivalsommerguide for unge

Ti tips om hva festivalsommeren har å by på rundt omkring i Norge.

Publisert: Nå nettopp

10.–11 juni i Trondheim: Neon

Neon er en helt ny festival i år, og har valgt å konsentrere seg om kun norsk musikk. Karpe, Arif, Musti, Highasakite, Emma Steinbakken, B-Boy Myhre og Sebastian Zalo er blant de norske artistene på programmet. Neon blir avholdt på området rundt E.C. Dahls på Lademoen.

Festivalen har 15-årsgrense og folk mellom 15 og 17 år må gå sammen med en edru voksen.

14.–18. juni i Bergen: Bergenfest

Festivalen arrangeres over fire dager på Bergenhus festning og har kapasitet på 9000 besøkende per dag. De lokker med internasjonale navn som Grace Jones, Biffy Clyro, Passenger og Zara Larsson. Dessuten gigantisk norske navn som a-ha, Karpe og Röyksopp. Med i miksen er også artister som Aurora, Victoria Nadine, Kvelertak, Kamara, Ka2, Fay Wildhagen, Hannah Storm, Sam Ryder og Michelle Ullestad.

Barn under 12 er ikke anbefalt å delta. Unge under 15 kan delta med verge. Om du er under 18 må du bestille U18-billett.

2014: Dette bildet er tatt på Bergenfest tilbake i juni 2014.

17. juni i Oslo, 6. juli i Trondheim og 13. juli i Bergen: VG-lista

Vi tar med VG egen mobile festival siden det er et gratis musikktilbud beregnet på unge. I år er VG-lista tilbake på Rådhusplassen i kjent format, der det er ventet mellom 70.000 og 100.000 tilskuere. Alan Walker skal skape stemning, i selskap med blant andre Kamelen, Chris Holstein, Ballinciaga, Synne Vo, Ramón og Emma Steinbakken. Etter Oslo går arrangementet videre i Trondheim og Bergen med ulike artister.

VG-lista har fri aldersgrense og er et alkoholfritt arrangement. Barn må ha tilsyn av voksne.

SCENE: Julie Bergan på Rådhusplassen i juni 2018.

28.–29. juni i Sandvika: Kadetten

Kadetten reklamerer med at de er en strandfestival på Kadettangen. Her er urban, pop og elektronisk musikk i fokus. Foruten Megan Thee Stallion og Baby Keem, kommer blant andre Jack Harlow, B-Boy Myhre, Dutty Dior og Yasin.

Festivalen har 16-årsgrense, og har ulike billettyper for publikum under og over 18. år.

2019: Cardi B spilte på Kadetten i 2019.

1.–2. juli i Kristiansand: Palmesus

Denne festivalen markedsfører seg som Skandinavias største strandfestival. I år står navn som David Guetta, Macklemore og skandaleforfulgte A$AP Rocky øverst på plakaten, med en solid rekke norske navn som Sigrid, Astrid S, Chris Holsten, Isah & Dutty Dior, Ballinciaga og Ramón i tillegg. I 2018 prøvde Palmesus å tilrettelegge for unge ved å opprette en egen Snapchat-konto der deltagerne kunne chatte med politiet.

Aldersgrensen er 18 år på hovedområdet og 20 år på VIP-området.

PALMESUS: Bilde fra festivalen ved Bystranda i Kristiansand i juli 2015.

7.−9. juli i Larvik: Stavernfestivalen

A-ha og Postgirobygget frir til en annen generasjon, men Stavernfestivalen har hovedsakelig en yngre profil med artister som The Kid Laroi, Girl in Red, Astrid S, Isah & Dutty Dior, Kamelen og Cardi B. Da festivalen sist ble arrangert før pandemien, var over 80.000 publikummere innom området ved golfbanen i Larvik.

Fri aldersgrense på hovedfestivalområdet, men barn under 16 må gå med foresatte. 20-årsgrense på Premium-området.

2016: Konsert med Neil Young på Stavernfestivalen i juli 201.

13.–14. juli i Tønsberg: Slottsfjell

Slottsfjell har ikke vært arrangert siden 2018, og oppgir at de hadde besøk på 60.000 på det meste. I år «reetableres» og flyttes festivalen ned fra Slottsfjellet og avholdes på Kaldnes i Tønsberg. Navn som Karpe, Måneskinn, Sigrid, Lewis Capaldi, Dagny, Matoma og Ash Olsen dukker opp her.

Festivalen har 18-årsgrense. Nattklubb, Beach og Pergola lounge har 20-årsgrense.

FESTIVALSOMMER: Publikum på Kendrick Lamar på Slottsfjell i juli 2013.

9.–13. august i Oslo: Øya

En av de største og eldste festivalene. Øya har holdt det gående siden 1999, først på Kalvøya, så i Middelalderparken og siden 2014 i Tøyenparken. Når det braker løs for første gang siden pandemien, er det med headlinere som Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Florence & The Machine og Aurora. Det er god bredde på artistene som fyller opp hele fire dager med festival. Vi kan nevne blant andre Girl in Red, Lemaitre, Dagny, Emilie Nicolas, Myra, Undergrunn, Kvelertak og Honningbarna.

Fri aldersgrense på festivalområdet i Tøyenparken. Barn under 12 år må registerets sammen med foresatt. Anbefales kun for voksne på kveldstid.

FOLKEHAV: Amfiet på Øya under Cezinando-konsert 11. august 2018.

19. −20. august i Ålesund: Jugendfest

Riktignok har denne Møre og Romsdal-festivalen flere virkelig nostalginavn for den eldre garde (Westlife og Toto), men den lokker også med G-Eazy, Dagny, Ballinciaga, Victor Leksell, Rotlaus og Synne Vo. Da festivalen ble arrangert november 2021 etter å ha blitt flyttet fra august, var det ventet 8500 mennesker begge dagene.

Aldersgrensen er 15 år. Du kommer inn om du fyller 15 år i 2022.

2018: A-ha opptrer på Jugendfest på Color Line Stadion i Ålesund i august 2018.

26.–27. august i Tromsø: Rakettnatt

Vil du nyte musikk på litt nordligere breddegrader, er Rakettnatt et tilbud. Festivalen finner sted på Stortoget i Tromsø. Her kommer blant andre Röyksopp, Sigrid, Ballinciaga, Tungtvann, Ash Olsen, Metteson og Mew.

Festivalen har 18-årsgrense.

NB: Det er selvfølgelig en hel haug med andre festivaler i Norge i sommer for ulike aldersgrupper og i ulike sjangre. Dette er ikke ment som noen komplett oversikt, men som et utvalg tips.