Lunken til Raja-tiltak: − Litt trist

Dagens pressemøte med kulturminister Abid Raja ga ingen svar for landets største konsert- og festivalarrangører foran sommeren 2021.

– Det var lite konkret å ta med seg, konkluderer daglig leder Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører.

Østerdal mener at kulturministeren synes å ha misforstått hva bransjen har bedt ham om i forbindelse med den kommende festivalsommeren.

– Ingen har, så vidt meg bekjent, bedt om – eller forventet – å få råd fra Kulturdepartementet om hvordan smittesituasjonen ser ut til sommeren. Det forstår alle at ingen kan svare på i dag. Det vi har etterlyst er imidlertid en dialog med myndighetene om hva som skal være parametere for gjenåpning, sier hun, og gjentar hovedspørsmålet som hennes bransje har lurt på i lang tid allerede:

– Hva skal til for at vi skal komme tilbake til de store publikumsarrangementene? Her inngår både vaksinering, hurtigtesting og tiltak på arena som naturlige ting å diskutere. En slik dialog ville gi de store arrangørene mer forutsigbarhet. Og det er altså det vi har bedt om, sier Tone Østerdal.

UTÅLMODIG: Daglig leder Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører etterlyser mer forutsigbarhet for landets største konserter og festivaler til sommeren også etter kulturministerens redegjørelse i dag. Foto: Ellen Lorenzen

Hun forteller at flere andre land har kommet lenger i planleggingen – og er mer optimistiske – fremfor sommeren. Både i Danmark og Spania er det blant annet testet ut arrangement for opptil 1000 mennesker. Stikkord her er hvor langt vaksinasjonen av befolkningen har kommet, sikre smittesoner, sosial distansering og hurtigtester av publikum.

På dagens pressemøte avviste kulturministeren at dette foreløpig var aktuelt for Norge.

– Jeg er ikke så opptatt av å kopiere svenskene, danskene eller tyskerne. Vi må gjøre dette på vår måte – hva som passer vårt kulturliv, vår sektor – best, sa Abid Q. Raja og ba om mer tid før Regjeringen og helsemyndighetene var sikre på «et svar som står seg», slik kulturministeren uttalte til VG allerede i går.

– Det er jo litt trist at kulturministeren tilsynelatende ikke er interessert i å skjene til hva våre kolleger ute i Europa er i gang med for å hjelpe kulturlivet tilbake i noe som ligner full drift, repliserer Tone Østerdal.

Det kom heller ingen konkretisering av hva som kommer til å ligge i den nye kompensasjonsordningen for 2021. Også der trenger Regjeringen mer tid.

Den nye stimuleringsordningen kalte Abid Q. Raja en «forsiktig gjenåpning». Ordningen gjør nå at man kan arrangere kino, konserter og andre ting med dagens gjeldende publikumsbegrensning, men kun innen sin egen kommune.

Det betyr eksempelvis at om du er hjemmehørende i Grong, kan du likevel ikke gå på kino i Snåsa, noe som har ført til en opphetet – om ikke oppgitt – debatt på sosiale medier.

Knut Harald Pleym i Drammen Scener sier dette til bransjenettstedet Ballade tirsdag:

– Det betyr jo at vi må avlyse, siden billetter til arrangementene de to neste ukene har vært i salg i over et år og solgt langt utenfor kommunens grenser.

Heller ikke opposisjonen virker imponert over Abid Q. Rajas nye tiltak i dag. Freddy André Øvstegård sier til VG at «vente-og-se-ministeren ber kulturlivet være fleksible og tålmodige, men klarer ikke selv å levere et tydelig rammeverk for sommeren».

– Kulturministeren forspiller muligheten til å levere et veikart med ulike scenarioer, der kulturlivet kunne visst hva de skulle forholdt seg til, gitt at vi enten åpner opp, eller får nye nedstengninger. Nå overlater han alt til aktører som ikke vet hva de kan forvente seg, sier Øvstegård.