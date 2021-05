NÅ BLIR DET FEST – MED HURTIGTEST!: Regjeringen sier ja til testkonserter med opptil 3000 publikummere. Da kan vi oppleve slike scener – som her under Øyafestivalen i 2014 – igjen på sensommeren. Foto: Audun Braastad / NTB

Regjeringen: Gir klarsignal for testkonserter med opptil 5000 i publikum

Konsertene vil avholdes i Bergen og Oslo allerede i juni i et testprosjekt som vil involvere hele 30.000 personer, dersom de lokale helsemyndighetene gir sin godkjenning.

Av Stein Østbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det har lenge vært snakk om denne type testkonserter med hurtigtesting ved inngangen etter lignende prosjekter i flere andre land, og nå har Regjeringen gitt klarsignal for dette også i Norge. Etter det VG kjenner til, vil de første testkonsertene ha et publikum mellom 3000 og 5000.

– Solid forskning på effekten av hurtigtester kan ha store konsekvenser for takten i gjenåpningen av kulturlivet og er i tråd med forslagene jeg har fått fra sommergruppa jeg satte ned i februar, sier kulturminister Abid Q. Raja.

– Vi har jobbet målrettet mot dette, og jeg tror og håper at dette prosjektet vil bli avgjørende for mange av sommerens arrangementer, både konserter, festivaler og spel, men også for eksempelvis fotballen. Tenk å kunne oppleve et fullsatt Ullevaal stadion, Brann Stadion eller Lerkendal!

Forskningsprosjektet, som har fått godkjenning av Regional etisk komité, utføres av den nevnte Sommergruppa under ledelse av Frank Nes i Bergen Live, i samarbeid med Regjeringen og Folkehelseinstituttet.

Det planlegges opptil fem arrangementer i Oslo og Bergen med til sammen 15.000 deltagere som blir testet på vei inn til arrangementet og retestes noen dager senere.

I prosjektet inngår også ytterligere 15.000 personer som ikke skal på konsertene, for å gi et sammenligningsgrunnlag.

Frank Nes i Bergen Live er en glad mann i dag.

– Ja, dette det er virkelig gode nyheter, og spesielt viktig for innendørssesongen som står foran oss fra sensommeren av. I tillegg til kultursektoren kan resultatene av forskningsdelen av prosjektet også bli viktig for gjenåpningen av andre deler av samfunnet, for eksempel reiseliv og serveringsbransjen, sier Nes til VG.

Han presiserer at det fremdeles er mye som gjenstår før praktiske detaljer rundt hvor og når – og hvem som skal spille – disse konsertene kan finne sted, ikke minst må de lokale helsemyndighetene også gi klarsignal.

– Men vi må gi stor honnør for den positiviteten vi er blitt møtt med fra Regjeringen, og en samlet konsert- og festivalbransje har støttet helhjertet opp om prosjektet, sier Fank Nes.

I forbindelse med konsertene har Regjeringen gitt unntak fra forskriften om antallsbegrensning, énmeters-avstanden og kravet om at alkohol kun kan serveres ved bordservering.

I en pressemelding understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie at det forutsettes at kommunene Oslo og Bergen gir tillatelse til at arrangementene kan gjennomføres.

Prosjektet har ifølge Frank Nes en kostnadsramme på et sted mellom 20 og 30 millioner kroner. Det skal delfinansieres og Kulturdepartementet har gitt 8, 5 millioner kroner til prosjektet, mens Helse- og omsorgsdepartementet har gitt 5, 5 millioner. Resten finansieres av arrangørene selv.