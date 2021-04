DØD: Jim Steinman, her i London i 1998. Foto: Nils Jorgensen/REX / REX

Rockelegenden Jim Steinman døde brått

Låtskriver og stjerneprodusent Jim Steinman er død – 73 år gammel.

Det melder TMZ.

Dødsårsaken er ikke kjent, men nettstedet skriver at den amerikanske musikeren døde på et sykehus i Connecticut mandag. Ifølge TMZ skal helsepersonell ha rykket ut etter å ha blitt tilkalt på grunn av en akuttsituasjon.

Dødsfallet omtales som brått og uventet.

Steinman var hitmaker for superstjerner som Meat Loaf, Céline Dion, Bonnie Tyler og Air Supply.

Bonnie Tyler i sorg

Særlig berømt er han for samarbeidet med Meat Loaf på albumet «Bat Out of Hell» fra 1977 med låter som «I’ll Do Anything For Love» og «Two Out Of Three Aint Bad», og flere plater siden.

Han skrev også «It’s All Coming Back To Me Now», som både Céline Dion og Meat Loaf har fremført – sistnevnte sammen med norske Marion Ravn.

Steinman står også bak Bonnie Tylers største suksess gjennom tidene, «Total Eclipse of the Heart» fra 1983, der han sang sammen med henne. «Holding Out For Hero» er en annen av Steinman-låtene Tyler gjorde kjent.

Han skrev også Boyzone-hitlåten «No Matter What» sammen med Andrew Lloyd Webber. Steinman skrev også tekstene til Webbers musikal «Whistle Down the Wind» i 1996.

I tillegg er Steinman kjent for sitt eget soloalbum fra 1981 – «Bad For Good».

Blant de andre storhetene han har jobbet med opp gjennom tidene, er Def Leppard, Barbra Streisand og Barry Manilow.

I 2004 ble Steinman rammet av et slag og skal da i en periode ha mistet taleevnen.

