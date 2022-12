REKORD-KVINNE: Taylor Swift setter stadig nye listerekorder i USA.

Taylor Swift setter nye rekorder

33-åringen er den første soloartisten som topper amerikanske radiolister i tre tiår på rad.

Denne uka gikk «Anti-Hero» helt til topps på Billboards radiolister, skriver bransjebladet på sine nettsider.

Dermed har Swift klart kunststykket å toppe de samme listene på 2000-, 2010- og 2020-tallet. Det har ingen soloartister gjort før henne. Riktignok har Christina Aguilera også topplasseringer i tre ulike tiår, men ikke alene.

Aguilera toppet alene med «Genie In A Bottle» i 1999, men «Lady Marmalade» i 2001 gjorde hun med Lil’ Kim, Mya og P!nk, mens Maroon 5 var hovedartisten på «Moves Like Jagger» i 2011.

Taylor Swift har nå ialt syv topplasseringer på de amerikanske radiolistene. Til sammen har hun regjert som nummer én i foreløpig 24 uker. Men her har hun et stykke igjen for å komme likt med Rihanna som har 13 førsteplasser. Maria Carey har 11, mens Bruno Mars står oppført med ni førsteplasser.

Denne ukens rekord er imidlertid ikke den første milepælen Taylor Swift når i høst og vinter. Da hennes nye plate «Midnights» kom i oktober, beslagla hun like godt de første ti plassene på Billboard Hot 100, altså den offisielle, amerikanske single-listen.

Dermed passerer hun Drake, som hadde ni sanger på Topp Ti i september 2021, og tar rekorden også her.

Dermed er det kanskje unødvendig å si at platen «Midnights» gikk rett til topps på albumlisten, faktisk med det største enkeltuke-salget på syv år, ifølge Billboard.