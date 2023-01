KROPPSPOSITIVITET: Billie Eilish jobber med å bli komfortabel i egen kropp. Her er hun på scenen under Austin City Limits filmfestival 10. oktober 2021.

Billie Eilish åpner opp om diagnose: − Kroppen «gaslightet» meg

Den verdenskjente artisten forteller i et ferskt intervju at hun ikke alltid har følt at kroppen er hennes egen.

I et nytt og lengre intervju med magasinet Vogue åpner den 21 år gamle popstjernen seg om hvordan kroppspress og feildiagnostisering førte til mørke tanker over lengre tid.

– Å hate meg selv gjennom hele tenåringsperioden og all den dumme dritten, sier Eilish. Hun fortsetter.

– Mye av det kom fra et sinne mot min egen kropp. Jeg var sint for at det forårsake så mye smerte for meg, og over hvor mye jeg mistet på grunn av ting som har skjedd med den.

Feildiagnostisert

Den 21 år gamle popstjernen har tidligere innrømmet at hun har slitt mye med selvtilliten.

Denne gangen forklarer Eilish at også diagnosen hennes, og alt som følger med, er en av årsakene.

Som 13-åring, rett etter at Eilish hadde sluppet «Ocean Eyes» ble hun skadet i hoften. Det førte til at hun måtte gi opp sin store hobby: dans.

– Etter det erstattet musikk på en måte dans, sier hun i intervjuet.

De neste årene ble preget av flere skader i underkroppen og feildiagnostisering for den amerikanske artisten. Det gjorde at Eilish etter hvert følte seg fremmed i egen kropp.

– Jeg følte at kroppen «gaslightet» meg i årevis.

Gaslighting er løst definert som å få noen til å stille spørsmål ved sin egen virkelighet

Til slutt ble Eilish diagnostisert med hypermobile ledd – en tilstand hvor ett eller flere ledd kan beveges utover det som ansees normalt.

– Jeg måtte igjennom en prosess hvor jeg måtte lære at kroppen min faktisk tilhører meg. Og at den ikke er ute etter å skade meg, sier hun videre i intervjuet.

Vil kjempe for klima

I samme intervju snakker også Eilish om sin egen aktivisme og bevissthet rundt klimakampen. På forsiden av magasinet poserer popstjernen sammen med flere unge klimaaktivister.

Eilish forteller at hun forsøker å gjøre klokere valg selv, og at hun ønsker å påvirke flere til å gjøre det samme. Samtidig er hun realistisk.

– Ingen kommer til å slutte å bruke klær, ingen kommer til å slutte å lage ting. Så jeg prøver bare å gjøre det på den beste måten jeg kan, reflekterer sangeren.

Artisten overbeviste blant annet Oscar de la Renta om slutte å selge pels for godt, etter at hun brukte deres design under hennes første Met Galla i 2021.

Etter å ha delt sine meninger i et stort intervju sier hun likevel.

– Jeg vil ikke være hun som sier: Se på meg! Jeg gjør en forskjell! Jeg vil bare gjøre en forskjell og holde kjeft om det.