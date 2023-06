ETTERFORSKES: Rammstein-vokalist Till Lindemann, her fra konserten på Bjerke travbane i fjor sommer, har hyret stjerneadvokatene Schertz Bergmann i saken mot kvinnene som har anklaget ham for upassende oppførsel.

Rammstein-saken: Snart ti millioner samlet inn til advokathjelp

Mens Rammstein har hyret stjerneadvokater i saken mot vokalist Till Lindemann, er det allerede samlet inn nesten ti millioner kroner til eventuell advokathjelp for kvinnene som har stått frem med anklager om seksuell krenking og distribusjon av dop.

Målet for innsamlingen er 11,7 millioner kr (én million euro) for å støtte kvinnene hvis Lindemann og hans advokatgjeng går til rettslige skritt mot dem.

Kampanjen har fått støtte fra profilerte tyske kjendiser som Youtuberen Rezo, skuespilleren Nora Tschirner, og TV-personligheten Carolin Kebekus.

Lindemann har vært under etterforskning for påstandene over to uker, men Litauens politi henla nylig saken. Statsadvokaten i Berlin har ennå ikke konkludert i sin etterforskning av Lindemann. Vis mer

«Hvor mye gjør 1 Euro?» heter kampanjen som er satt i gang av den Berlin-baserte stiftelsen Amadeu Antonio Foundation. På sin hjemmeside skriver de at anklagene mot Till Lindemann blir stadig flere, og at ingen «skal bli fratatt motet til å snakke åpent om sine opplevelser. Det er derfor vi samler inn penger her for å støtte de som angivelig er berørt, og for å utjevne maktbalansen».

Torsdag ettermiddag var det innsamlede beløpet oppe i 811.790 euro, altså vel 9,6 millioner kroner.

Målet er én million euro – 11,7 millioner kroner – til eventuell advokathjelp dersom Till Lindemann og hans advokater går til rettslige skritt mot kvinnene som har kommer med anklager.

Innsamlingen har fått støtte av profilerte tyske kjendiser som YouTuberen Rezo, skuespilleren Nora Tschirner og komikeren og TV-personligheten Carolin Kebekus.

Sistnevnte fremhever i et Instagram-innlegg at Rammstein har uttalt at de angivelig berørte kvinnene har en rett til å uttale seg, men at dette ikke blir rettferdig med de få midlene disse kvinnene har i motsetning til Rammstein og deres stjerneadvokater.

Hun henviser også til at «cease and desist»-brevene – varsel om mulige rettslige skritt – som er sendt ut til flere av kvinnene kan være ment for å skremme dem.

Rammsteins vokalist Till Lindemann har nå i to uker vært under etterforskning etter beskyldninger om seksuell trakassering og distribusjon av dop etter en konsert i Vilnius i mai.

Nordirske Shelby Lynn sto da frem med sin historie fra konserten, der hun hevder å ha blitt dopet og for å ha blitt tilbudt å ha sex med Lindemann.

Senere har flere kvinner stått frem med lignende historier, men litauisk politi henla etterforskningen før helgen. Statsadvokaten i Berlin har foreløpig ikke konkludert i sin etterforskning av Lindemann.

Rammstein selv var tidlig ute med å benekte at noe galt skjedde i Vilnius via sin Twitterkonto.

– Med hensyn til beskyldningene som sirkulerer på Internett om Vilnius, kan vi utelukke muligheten for at det som blir hevdet skjedde i vår nærhet. Vi kjenner ikke til noen offisiell etterforskning av saken, skriver bandet.

Amadeu Antonio Foundation er en stiftelse som i utgangspunktet retter sitt engasjement mot nynazisme, rasisme og antisemittisme. Den ble stiftet i 1998 og har navnet sitt fra Amadeu Antonio Kiowa, et av de første dødsofrene for vold fra høyreekstreme etter at Tyskland ble samlet til ett land igjen i 1990.

Han var opprinnelig fra Angola og ble offer for en høyreekstrem mobb på 50 personer som i november 1990 gikk rundt i byen Eberswalde med baseballkøller for å banke opp fargede.

TÅLMODIGE FANS: Køene var lange før Rammsteins konsert på Bjerke travbane i Oslo i fjor sommer.