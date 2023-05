HVILER VIDERE: Alessandra Meles stemme er ennå ikke helt som den skal være og må hvile også torsdag.

Alessandra: Må hvile stemmen lenger – men brukte den på BBC

LIVERPOOL(VG) Stemmen til Alessandra Mele (20) er ennå ikke helt som den skal være, selv om hun snakket ivrig på BBC onsdag. Men torsdag blir også hviledag.

«Ordinert stemmehvile i dag også» er beskjeden fra NRK-delegasjonen rundt spørsmål om Alessandras aktivitet torsdag. Det betyr blant annet ingen møter med norsk presse, to dager før hun skal i ilden under lørdagens Eurovision-finale.

Det var onsdag formiddag at Alessandra måtte avlyse en planlagt opptreden for fansen i Eurovision Village senere på kvelden. NRK opplyste da at Alessandras stemme trengte hvile før prøvene på fredag, men at hun likevel kom til å bruke stemmen i det populære BBC-programmet «The One Show».

Der beskrev Alessandra Melodi Grand Prix- og Eurovision-sirkuset blant annet som «litt av en reise», og at «Queen of Kings» var den andre låten hun noen gang skrev.

– Så det er ganske sprøtt å sitte her nå og snakke om Eurovision. For meg har det vært en drøm, sa Alessandra fra sofaen i BBC-programmet.

Alessandras neste oppgave før stemmen nok en gang må til pers er sceneprøver i morgen, fredag.