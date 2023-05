HØYDRAMATISK: KEiiNO på scenen under Eurovision-finalen i Tel Aviv i mai 2019. Fra venstre: Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred Buljo.

KEiiNO refser Eurovision-juryordningen: − Umoderne

I 2019 opplevde de norske ESC-finalistene det samme som Finlands Käärijä gjorde natt til søndag: Vant folket, men ikke konkurransen. Nå håper de på endring i konkurransen.

Den historiske vinneren av årets Eurovision, svenske Loreen, måtte finne seg i at publikum i Liverpool sang publikumsfavoritten «Cha Cha Cha» mens hennes triumf ble erklært.

Reaksjonene på at Loreens «Tattoo» ikke fikk en eneste fullpoenger fra noen lands TV-seere, mens Käärijäs låt fikk 18 slike, er enorme.

Nå verserer det blant annet en konspirasjonsteori blant Eurovision-fans, blant annet omtalt av The Independent og NME, om at Loreen og Sveriges seier var forhåndsbestemt – for å få lagt konkurransen til Sverige i 2024, på 50-årsjubileet for ABBAs seier med «Waterloo».

Sverige vant som følge av stor oppslutning fra deltagerlandenes fagjuryer.

– Selvsagt kjipt for Loreen, sier KEiiNO-sjef Tom Hugo Hermansen til VG, om reaksjonen i salen.

– Men jeg forstår publikums frustrasjon over å føle seg litt overkjørt.

I 2019 lå også den norske trioen og deres bidrag «Spirit In The Sky» dårlig an i stemmesankingen, etter at juryene hadde sagt sitt.

Så kom det positive sjokket: Publikum i Europa ga KEiiNO flest stemmer av alle, i et høydramatisk TV-øyeblikk.

Men det holdt ikke til mer enn en sjetteplass totalt.

– Vi deler synet til mange fans, at det er umoderne at en komité bestående av fem personer skal ha like mye makt som millioner av seere, sier Hermansen.

EBU forsvarer ordningen

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) forsvarer den omstridte juryordningen.

– Endringer i stemmesystemet på Eurovision Song Contest i år ga mer makt til publikum, som alene bestemte hvilke låter som skulle gå videre fra semifinalene, skriver EBU i en epost til NTB.

NTB har stilt flere spørsmål til EBU om kritikken, blant annet om de vurderer å gjøre endringer i systemet til neste år.

I sitt svar skriver EBU at det ble gjort flere endringer før årets finale, nettopp for å gi seerne mer makt. Men kringkastingsunionen svarer ikke direkte på kritikken.

– Juryene i hvert av de 37 deltakerlandene bestemte over 49,3 prosent av poengene som ble delt ut, og folkets stemmer utgjorde 50,7 prosent, skriver EBU.

Håper på svensk løsning

Tom Hugo Hermansen i KEiiNO tror det er viktig for konkurransen å ha et virkemiddel som sørger for et mangfold av artister og låter.

Det EBU løse ved å adoptere stemmeordingen Sverige har hatt i noen år, mener han.

– Der publikum blir oppdelt i alderskategorier. For det er kanskje noen seergrupper som er ekstra ivrige på stemmegivningen, og da speiler nødvendigvis ikke det totale antall stemmer hva et representativt utvalg av folket mener.

STAYERE: KEiiNO var også med i Melodi Grand Prix i 2021, her avbildet i den forbindelse. Fra venstre: Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen.

Om dette er umulig synes KEiiNO i alle fall at juryene bør utvides, sier Hermansen.

– Slik at man får et mer nyansert resultat og unngår spekulasjoner om avtalt spill juryer i mellom. Eventuelt må folkestemmene telle vesentlig mer enn dagens 50 prosent.

Hermansen understreker at KEiiNO synes Loreen er en verdig vinner – men også at både finske Käärijä og norske Alessandra Mele ville vært det.

Og han har håp om at debatten som raser nå vil føre til endringer.

– Jeg er ganske sikker på at EBU ønsker det beste for konkurransen, sier Hermansen.

– Og at justeringer kommer til neste år, siden SVT som oftest er i førersetet når det gjelder å utvikle konseptet.