TILBAKE MED GUTTA: Holly Johnson har gått solo etter årene med Frankie Goes To Hollywood, men om halvannen uke gjenforenes han med resten av gjengen.

Poplegender gjør comeback etter 36 år

Relax! Frankie Goes To Hollywood er tilbake, og det under selveste Eurovision Song Contest.

Det er BBC som kommer med den gledelige nyheten for alle med sans for sylskarp britisk pop fra midten av 1980-tallet. For mange er kanskje ikke Frankie Goes To Hollywood en naturlig kobling til Eurovision, men årsaken er enkel: de er fra årets arrangørby, Liverpool.

– Det var på tide å føle litt kjærlighet til scouse igjen, sier gitarist Brian Nash til BBC.

«Scouse» er den særegne dialekten som snakkes i Liverpool og Merseyside-området, sterkt påvirket av havnearbeidere med irske og walisiske aner.

ORIGINALBESETNINGEN: Slik fremsto Frankie Goes To Hollywood i 1984. Fra venstre Brian Nash, Holly Johnson, Mark O'Toole, Paul Rutherford og Peter Gill.

Info Dette er Frankie Goes To Hollywood Frankie Goes To Hollywood var et av de aller største britiske bandene i MTV-æraen på 1980-tallet.

Debuten «Welcome To The Pleasuredome» kom i 1984 og inneholdt tre singler som alle gikk rett til topps på britiske hitlister: «Relax», «Two Tribes» og powerballaden «The Power of Love».

Bandets andre album, som faktisk het «Liverpool», kom to år senere til langt mindre applaus.

Bandet ble oppløst i 1987. De har altså ikke opptrådt på 36 år, selv om de for så vidt kom sammen i 2013, men da uten kjernemedlemmene Brian Nash og Holly Johnson. Vis mer

Nash forteller videre at hele originalbesetningen kommer sammen igjen, inkludert vokalist Holly Johnson som tidligere har hindret bandet i å gjenforenes.

Frankie Goes To Hollywood er hentet inn til selve åpningsseremonien av årets Eurovision den 7. mai. Og kanskje er de en naturlig kobling likevel? To av bandmedlemmene er homofile, og debutsinglen «Relax» ble i en periode bannlyst av BBC for sine «seksuelle overtoner».

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post