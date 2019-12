SKANDALEPAR: R. Kelly og Aaliyah. Sistnevnte døde for 18 år siden. Foto: AP

Ny anklage: R. Kelly giftet seg med 15 år gamle Aaliyah etter bestikkelse

Påtalemyndigheten mener at R. Kelly (52) bestakk en myndighetsperson i 1994 for å skaffe falsk ID for sin unge kjæreste.

I 25 år har det vært en gåte hvordan R. Kelly klarte å inngå ekteskap med 12 år yngre Aaliyah – med tanke på at hun var langt under seksuell lavalder. R. Kelly selv har hevdet at han ikke visste hvor ung hun var.

New York Times og en rekke andre amerikanske medier melder nå at den føderale påtalemyndigheten i Brooklyn vil tiltale den nå 52 år gamle R & B-veteranen for svindel. Det er en kilde med nær tilknytning til saken som opplyser at R. Kelly skal ha skaffet Aaliyah falsk legitimasjon ved å bestikke en myndighetsperson i Illinois 30. august 1994.

Hensikten var å sørge for at Aaliyah skulle fremstå som gammel nok til å kunne gifte seg.

R. Kelly er fra før tiltalt for en rekke kriminelle handlinger, som overgrep, videoer av seksuelle overgrep mot barn og utpressing. Han sitter for tiden varetektsfengslet i Chicago.

Musikeren har vært gjenstand for ulike etterforskninger i sedelighetssaker i over 20 år. Skandaleopprullingen startet i 1995 da musikkmagasinet Vibe kunne avsløre et ekteskapssertifikat mellom artisten og R & B-kometen Aaliyah. I sertifikatet sto det at Aaliyahs alder var 18, men i 1995 var hun kun 15 år gammel. R. Kelly var 27 år den gangen.

Ekteskapet ble senere annullert.

Brå død

Aaliyah Dana Haughton omkom i en flyulykke på Bahamas i august 2001, bare 22 år gammel. Verden har aldri fått høre hennes versjon av hva som skjedde mellom henne og R. Kelly.

R. Kellys advokat, Steven Greenberg, skal ha uttalt torsdag at de nye påstandene ikke «vil endre saken mot hans klient nevneverdig».

Robert Sylvester Kelly, som han opprinnelig heter, har hele tiden erklært sin uskyld. Advokaten har forsøkt å få artisten løslatt mot kausjon, men påtalemyndigheten mener at tiltalte utgjør en stor fare for samfunnet.

Det var etter at TV-dokumentaren «Surviving R. Kelly» gikk på lufta i januar i år, at artisten for alvor ble satt under lupen. Angivelig er det planlagt en fortsettelse på dokumentaren.

Publisert: 06.12.19 kl. 07:54

