JULE-AKTUELL: Sandra Lyng - aktuell med låten «Julefantasi» - har skapt sin egen juletradisjon med å gi en oppmuntring til alle som har det litt kjipere enn hun selv i julen. Foto: Mattis Sandblad

Julelåt fra Sandra Lyng: - Gråt da jeg spilte den inn

Hver julaften setter Sandra Lyng (32) seg ned og ringer til noen som ikke har det så bra. En slik juletradisjon blir det julemusikk av.

Nå nettopp

Resultatet, «Julefantasi», er en låt som knapt kan kalles tradisjonell julemusikk, med alt det betyr av glede og forventning. Temaet i «Julefantasi» er egentlig stikk motsatt.

– Vi har alle hørt de tradisjonelle julelåtene om gledene i julen, sier Sandra Lyng til VG.

– Men da vi satt i studio og skulle skrive en julesang, så kom jeg på alle de unge jeg har møtt i løpet av min snart 16 år lange karriere som har vært åpen med meg om hvordan de har det hjemme, eller hvordan de har hatt det, også i juletider. Mange gleder seg ikke til jul. Jeg ville derfor skrive en julesang til dem også, sier Sandra Lyng.

Hun innrømmer at den uvante tematikken gjorde noe med henne.

– Jeg gråt da jeg spilte den inn. For jeg satte meg inn i en situasjon som jeg vet er reell for mange. Og det som er så fint med musikk er at en sang kan ha flere tolkninger. Kanskje noen kjenner seg igjen i teksten, sier hun.

Hennes spesielle juletradisjon startet for noen år siden.

– Jeg satt hjemme en kveld i desember og tenkte på hvor heldig jeg var, jeg hadde en trygg kjæreste og god familie å feire jula med, forteller hun.

– Samtidig tenkte jeg på de som ikke var så heldige som meg - jeg tenkte på de som var ensomme og som ikke fikk «god jul» av så mange - eller noen - på julaften, sier Sandra Lyng.

I denne perioden var hun også en aktiv blogger. Der oppfordret hun leserne sine til å sende henne telefonnummeret til noen de kjente eller visste om som hadde det kjipt av forskjellige grunner i julen.

– Så satte jeg av noen timer på julaften og ringte dem, for å slå av en prat, eller bare si «god jul». Det var etter disse samtalene at «Julefantasi» ble til, og nå har det blitt en tradisjon, sier hun.

Bloggen er nå byttet ut med podcasten «Podepodden», etter at hun ble mor til Sander for et drøyt år siden. Etter å ha vært åpen om egen fødselsdepresjon og Sanders mange plager, blant annet kolikk, har Sandra Lyngs situasjon bedret seg betraktelig.

Nå er hun opptatt av at også sønnen får et trygt og godt forhold til familiejul.

– Jeg har tenkt at det er viktig for meg at Sander får fine verdier. Og at verdien av å gi en gave, kanskje til de som trenger gaver mer enn han, kan bli større, eller like stor, som å få, sier hun.

Derfor har Sandra Lyng i år laget en omvendt pakkekalender sammen med Sander.

– Der vi hver dag lager en ting sammen (som en tegning eller en nisse), eller kjøper ting som vi kan gi til barn som trenger en oppmuntring, eller en julegave. Kanskje vi leverer eller sender det inn til en valgt organisasjon på julaften. Jeg vil også at han skal skjønne at vi må tenke på miljøet, og at det kan være fint å kjøpe brukte ting eller vintage gaver til andre, sier hun.

– Hva er drømmejul for deg?

– Drømmejul for meg i en fantasiverden er at alle barn har det fint i jula. I mitt liv, så er det å se glede i sønnen min sitt ansikt, sier Sandra Lyng som innrømmer at hun er skikkelig julete av seg.

– Jeg elsker å bake pepperkaker, synge julemusikk, lage julepynt, ha julefest, se julefilmer, pynte til jul, lage og følge juletradisjoner og være med venner og familie, sier Sandra Lyng og avslutter litt prøysen’sk:

– Vi må jo også ha med min barndomstradisjon; å gå julebukk og romjulsmars i romjula.

Publisert: 18.12.19 kl. 19:27

Mer om

Flere artikler