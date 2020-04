STORT: «Klovner i Kamp» med fra venstre Thomas «Fingern» Gullestad, Aslak Hartberg og Esben «Dansken» Selvig er storfornøyd etter å ha vært de første som har spilt til drive-in-live-konsert i kjølvannet av corona-krisen. Foto: Helge Mikalsen

«Klovner i Kamp» spilte for 200 biler: - Dette var helt episk

Esben «Dansken» Selvig er fra seg av begeistring etter onsdagens «drive-in-live»-konsert i Lillstrøm. - Det gikk så bra, det var så god stemning og så mye tuting, sier han til VG.

Nå nettopp

– Vi har gjort mye forskjellig vi. Vi har spilt på ferger, på gamlehjem og i fengsler. Men for 200 biler - det har vi aldri gjort før, sier Esben «Dansken» Selvig til VG.

Det var litt av en førstegangsopplevelse for «Klovner i Kamp» med Aslak Hartberg, Thomas «Fingern» Gullestad og Esben «Dansken» Selvig på Lillestrøm onsdag kveld. 200 biler hadde fått plass på parkeringsplassen foran Norges Varemesse. Flere var det ikke plass til der de stod med to forskiftsmesters mellomrom.

– Dette var helt sinnssykt, helt episk, forteller «Dansken».

Ingen fikk lov til å gå ut av bilene, alle måtte ha vinduene lukket og musikken fra «Klovner i Kamp» ble streamet inn i bilene via FM-båndet. Utenfor var det nesten ikke musikk å høre. Men til gjengjeld tok tutingen fra fornøyde fans etter hver sang nesten helt overhånd.

Selv om det var uvant å spille for et publikum som ikke kunne klappe, hyle eller pipe, hadde gruppen løst det problemet på forhånd også.

GOD STEMNING: Det var god stemning i bilene på Lillestrøm - og mange tutet etter hvert eneste nummer for på den måten å fortelle «Klovner i Kamp» at de var veldig fornøyde. Foto: Helge Mikalsen

– Hvis vi gjorde det sånn halv-bra kunne folk bruke vindusviskerne, og hvis de syns det var bra kunne de tute bare og bruke fjernlyset. Det var bare såvidt jeg hørte musikken vi spilte. Vi var veldig spent på forhånd. Ville det komme nok folk, ville teknikken fungere, Jeg var også redd for kondisen - her kunne det fort bli mye løping med en 100 meter lang catwalk og mellom bilene. Men alt gikk veldig bra, forteller «Dansken».

Han legger ikke på noen måte skjul på at det var godt å møte publikum igjen. På flere måter.

– Det var så gøy å spille igjen og det var så god stemning i bilene. Frem til nå har vi kansellert fem konserter, og det kan ryke flere fremover. Dette er tross alt levebrødet vårt. Vi har opplevd mye stort gjennom 25 år, men denne konserten går definitivt inn i minneboka. Et fantastisk opplegg, et veldig kult konsept som kan egne seg til mye. Som «Fingern sa etter konserten: «Hva med drive-in-ballett», sier en fornøyd Esben «Dansken» Selvig.

Det blir neppe «drive-in-ballett» denne uken, men etter planen skal det arrangerers denne typen konserter og forestillinger hele denne uken på parkeringsplassen utenfor Varemessen på Lillestrøm.

Arrangøren Pia Nordskaug i Eco.logic AS er også opprømt og godt fornøyd.

– Dette er det rareste og morsomste opplegget jeg har vært på. Vi kan ikke legge oss ned og få panikk. Vi må opp og nikke og tenke nytt, sier Nordskaug til VG.

FULL P-PLASS: Det var bare satt av plass til 200 biler på parkeringsplassen - og ifølge arrangøren var det fullt til siste plass. Foto: Helge Mikalsen

Det var plass til 200 biler på parkeringsplassen, og det var fullt. Billettprisen lå på 1000 kroner pr. bil med opptil fem passasjerer. I tillegg kunne konserten streames for 49 kroner - og ifølge Nordskaug var det rundt 1000 som streamet konserten som varte en times tid til denne prisen.

– Vi hadde krittet opp plasser med to meter mellom hver bil og alle hadde fått streng beskjed om å holde vinduene lukket. Det er unntakstilstand og vi tror at både artister og publikum nå er åpne for å teste ut nye ting, sier Pia Nordskaug.

INITIATIVTAKER: Pia Nordskaug er initiativtaker til en serie drive-in-live arrangementer i disse corona-tider. Foto: Privat

I over to uker har hun og kollegene jobbet på harde livet for å skape det hun betegner som en ny digital plattform for hele underholdningsbransjen i disse corona-tider med alle mulige restriksjoner.

– Det dukker opp mange tilbud der det er mulig å vippse artisten, gjerne til et veldedig formål, og det er vel og bra det, men det bærer preg av en slags unntakstilstandsløsning. Vi er opptatt av at dette konseptet skal være en løsning, også for fremtiden etter unntakstilstanden har gitt seg, forklarer Pia Nordskaug.

I løpet av denne uken har hun folk som Eva Weel Skram og Odd Nordstoga, Arif - og stand-up komikerne Else Kåss Furuseth, Jonas Kinge Bergsland, Martin Beyer-Olsen, Jonis Josef og Dag Sørås på drive-in-plakaten på Lillestrøm.

Publisert: 01.04.20 kl. 22:38

