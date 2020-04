GÅR DIGITALT: Sigrid er en av ti artister som byr på påskekonserter via en helnorsk virtuell plattform. Foto: Klaudia Lech

Sigrid og Aurora fronter ny strømmefestival

Våre to internasjonale artisttopper står i spissen for virtuell festival med billettsalg på plattform der inntektene forblir i Norge.

– All ære til de kreative kreftene som har arrangert digitale konserter de siste ukene - fra Brakkesyke via Koronerulling til enkeltkonserter – men denne plattformen håper vi kan samle alle disse tiltakene på samme sted. Da forblir inntektene i Norge, istedenfor å gå til Facebook i USA.

Dét sier Kristoffer Lo, fra før mest kjent fra Highasakite, men nå festivalsjef for den digitale strømmefestivalen «Et helt annet sted» som finner sted i påsken. Ti artister skal presenteres i påskens stilledager.

Foruten Sigrid og Aurora, kan påskeferierende over hele Norge - og verden! - også oppleve blant andre Frida Ånnevik, Fieh, Girl In Red, Nils Bech og Isah.

Flere kan komme til.

– Jeg synes det er veldig kjekt å kunne få se gjengen min igjen - på trygg avstand på scena - og teste dette formatet. Jeg håper denne konserten vil være noe folk gleder seg til å se hjemmefra, sier Sigrid om påskens virtuelle musikkfestival.

– Påsken er tid for oppstandelse, og fra 9.-13. april vekker vi kulturen fra en ufrivillig dvale. Når Erna sier at vi skal droppe hytta, inviterer vi til «Et helt annet sted», sier Kristoffer Lo med glimt i øyet.

Men han har savnet det med inngangspenger, i dette tilfellet 500 kroner pr husstandsom festivalpass for hele festivalen på nettstedet www.vierlive.no.

Kultur skal koste penger, mener han, for å holde selve kulturlivet i gang.

– Det var Oslo Lydproduksjon som snudde seg rundt og satte igang dette omtrent samtidig som Norge ble stengt ned - hvordan kan vi stå i dette? Helt sentralt er det at alle ledd i en konsertproduksjon - hele næringskjeden - nå har behov for å få dekket inntektstapet fremover, ikke bare artistene som naturlig nok står i front også nå. Gjennom denne festivalen sysselsetter vi 300 personer som ellers ville ha sittet uvirksom hjemme, sier en engasjert Kristoffer Lo.

Kulturminister Abid Q. Raja skal åpne festivalen.

– Å se hvordan kunst- og kulturlivet blomstrer på nye kreative måter i en vanskelig tid er inspirerende. Strømmefestivalen «Et helt annet sted» er et herlig initiativ som jeg gleder meg til å åpne, heter det i en uttalelse fra Raja.

Norske rettighets- og artistorganisasjoner har stilt seg 100 prosent bak festival-ideen, sier Lo. Nettopp fordi de flytter massiv nettrafikk fra Facebook til en helnorsk plattform.

– Dette er helt essensielt for oss, og samtidig det som gjør at vi ønsker at andre virtuelle konsertsteder kan flytte over til vår plattform. Da forblir alle genererte inntekter i Norge og kommer hele næringskjeden til gode.

