Slayer-helt med norsk spesial-ur

Slayer-legenden Gary Holt (55) hater kanskje The Kardashians, men han elsker norske klokker!

Har du vært på Slayer-konsert, er sjansen stor for at du har sett gitarist Gary Holt med svart t-skjorte med påskriften «Kill The Kardashians». Det du kanskje ikke visste, er at klokken han bærer over håndleddet er spesiallaget til Holt av de to norske brødrene Lars Christian og Tom André Tidemann.

– Det har vært veldig gøy å lage denne klokken til Gary. Vi har sett på dette som et prosjekt uavhengig av PR-effekten. Gary har fått denne klokken fordi vi har et vennskap med han som vi verdsetter høyt, sier Tom André Tidemann til VG.

Her står Tom André Tidemann sammen med Slayers Tom Araya og Gary Holt (til høyre):

Historien starter for 4–5 år siden da Tom André Tidemann - som også samler på gitarer - bestilte en gitar fra Nederland som han la ut bildet av på Instagram.

– Så kom det en henvendelse fra en Gary Holt, og det gikk mange dager før jeg forsto at det var den Gary Holt som jeg komuniserte med, sier han.

Tidemann-brødrene har nemlig vært fans av thrash metal og Slayer helt siden de var guttunger.

– Vi fikk veldig god kontakt og etter hvert utviklet det seg til et vennskap. Gary er en fantastisk fin fyr og selvsagt en like fantastisk gitarist, sier Tidemann.

Her ser du brødrene Tidemanns buddies i Slayer - bak fra venstre Kerry King, Gary Holt og Tom Araya. Foran står Adam «Nergal» Derski fra polske Behemoth:

Klokke-entusiaster kjenner nok godt til den lille butikken i Oslo sentrum som Tidemann-brødrene drev i en årrekke, men som ble nedlagt tidligere i år.

– Men vi kommer til å starte opp igjen nå, vi gir oss ikke, sier Tom André Tidemann.

Gary Holt er ikke bare kjent som gitarist i legendariske Slayer og frontmann i sitt eget prosjekt, Exodus. Han er også innbitt motstander av Kardashian-familien og har en egen side på eBay der han selger «Kill The Kardashians»-t-skjorter.

Slayer er for tiden ute på sin aller siste verdensturné, og VG har ikke lykkes i å innhente kommentarer fra Gary Holt, men på sin egen Instagram-konto har han gitt klart uttrykk for hva han mener om den spesiallagde klokken fra sine norske venner:

«Den er helt fantastisk, elsker den!», skriver Holt over bildet av Jaeger-Le Coultre-uret med tallskive i Damaskus-stål.

Tom André Tidemann innrømmer at klokken er av det eksklusive slaget, men ønsker ikke å si hvor mye den kan være verdt.

– Men det er klart vi snakker om en betydelig kostnad, men det er verdt det. Den kostnaden tar vi, sier han.

Tidemann antyder at brødrene har lagd 5–6 slike personifiserte armbåndsur, blant annet til den norske black metal-pioneren Vegard «Ihsahn» Tveitan fra Emperor.

Akkurat nå gleder Tom André Tidemann seg til å reise over til California for de fire aller siste Slayer-konsertene i historien.

– Det blir helt spesielt, vi har jo fulgt Slayer siden tidlig 1980-tall. Men jeg er like sikker på at det blir fantastisk.

