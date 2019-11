OVERRASKENDE: - Til Billie Eilish-melodi å være er den nye singelen «Everything I Wanted» overraskende konvensjonell, skriver VGs anmelder. Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Låtanmeldelse: Billie Eilish – «Everything I Wanted»: Vital dødsdans

Billie Eilish fortsetter å definere musikkåret 2019 – denne gangen med intim elektropop.

Det er menneskelig å kjenne på lysten til å le hånlig av Billie Eilish, eller snarere hvordan 17-åringen stadig fremstår i intervjusammenheng – privilegert, livstrøtt, svevende og affektert «awkward», med et ordforråd som ikke levner hennes hjemmeundervisende foreldre mye ære.

Men så er det denne musikken, da. Debutplaten «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» er ikke bare en av årets soleklart største kommersielle suksesser. Den er i tillegg en av de mest interessante – gotisk r&b og kunstpop krenger mot kranglete elektronika i et rikt, egenrådig uttrykk.

Til Billie Eilish-melodi å være er den nye singelen «Everything I Wanted» overraskende konvensjonell: Tre akkorder satt sammen i en mildt sagt velbrukt progresjon utgjør låtens skjelett, med dempet, under-dyna-formatert produksjon fra hennes faste produsent og bror Finneas.

Disse spartanske virkemidlene utnyttes imidlertid med stille intensitet og kraft. Teksten dirrer med en sårbarhet som mangler i Eilishs svakeste øyeblikk, og lar seg lese både som dødsfantasi, kjærlighetserklæring og oppgjør med kjendistilværelsen. Stemmen – akkurat på den rette siden av forkjølet – er plassert slik at den kiler i øret. Det låter på mange måter kjent, men samtidig dønn umulig å forveksle med noen andre.

«Everything I Wanted» sier ikke allverden om hva verden kan forvente av et kommende album – til det er den for tilbakeholden og nedbygd. Som ganerenser og ventemåltid for de etter hvert mangfoldige millionene som følger denne spennende karrieren tett, fungerer den ypperlig.

Publisert: 15.11.19 kl. 11:10







