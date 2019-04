LEGENDARISK FESTIVAL: Coachella-festivalen i California feirer 20 år i år. Her er et glimt fra 2017. Foto: Christopher Polk / GETTY IMAGES

Scenerigger falt i døden før Coachella-festivalen

Den populære Coachella-festivalen i California fikk en tragisk opptakt da en arbeider mistet livet i helgen.

Mannen, som ikke er navngitt, holdt på å rigge opp en scene på området til Empire Polo Club i Indio, sør i California, da han var maksimalt uheldig. Han falt ned fra konsktruksjonen og døde, melder ABC News.

Den omkomne har vært fast scenerigger helt fra festivalens oppstart i 199 siden, og var sjef for oppriggingen i år.

«Coachella sørger over dette store tapet. Han døde mens han holdt på med det han elsket», lyder det i en pressemelding fra festivalarrangørene.

Coachella-festivalen, som også er et populært reisemål for norske musikkelskere, åpner dørere førstkommende fredag og strekker seg over to helger. I fjor var norske Kygo blant trekkplastrene. Festivalen feirer altså 20-årsjubileum i år.

Blant artistene som går på scenen i år, er Ariana Grande, Billie Eilish, Wis Khalifa, Solange og Jaden Smith.

Festivalen er i tillegg en «hotspot» for motebloggere med sans for bohemsk stil.

Publisert: 08.04.19 kl. 10:21